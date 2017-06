Cipolla rossa contro il cancro al colon e al seno, un antiossidante naturale

Cipolle rosse: nemiche del cancro al colon e al seno

La cipolla rossa uccide le cellule tumorali aiutando a sconfiggere in maniera naturale il cancro al colon e al seno. È questo il risultato della ricerca realizzata dall’Università di Guelph in Canada e pubblicata sulla rivista scientifica Food Research.

'Ruby ring onion', la cipolla rossa potente antitumorale

La cipolla rossa, un’alleata contro il cancro al colon e al seno. Ma non tutte le cipolle sono uguali.

I ricercatori infatti hanno analizzato 5 tipologie di cipolle prodotte in Ontario, rilevando che è la cipolla rossa, la

Cipolla rossa contro il cancro al colon: ecco le proprietà del nuovo superfood

Le cipolle rosse sarebbero degli eccezionali antitumorali naturali grazie alla presenza della quercetina - un tipo di flavonoide che ha potere antiossidante - e degli antociani, una classe di pigmenti che danno alla cipolla il suo tipico colore rosso che creerebbero un ambiente sfavorevole per la formazione di cellule tumorali e disturberebbero la comunicazione tra le stesse, bloccandone la crescita.

"Gli antociani sono forniscono il colore a frutta e verdura, quindi le cipolle rosse, che sono di colore più scuro, avrebbero un maggior potere nel combattere il cancro". Ha dichiarato il dott. Abdulmonem Murayyan, autore principale dello studio.

Cipolla rossa il superfood che sconfigge il cancro

Lo studio sulle proprietà delle cipolle rosse contro il tumore è stato effettuato sulle cellule tumorali del colon ed è efficace anche sulle cellule tumorali del seno.

Ora i ricercatori stanno studiando vari metodi di estrazione della quercetina senza l’impiego di sostanze chimiche, in modo da poterla utilizzare a breve sia nella nutraceutica (la disciplina che studia i componenti degli alimenti con effetti positivi per la salute) sia come medicinale naturale sotto forma di pillole.