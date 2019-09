Colesterolo alto: le mele combattono quello cattivo, ecco come

Colesterolo alto, come abbassarlo: uno studio americano afferma che mangiare mele regolarmente riduce di un quarto i livelli di colestrolo ldl "cattivo" nel sangue - Salute e benessere

Il colesterolo alto è una fattore di pericolo che riguarda milioni di persone nel mondo. Il problema non è il colesterolo in sé, che ha molteplici funzioni benefiche per l'organismo come il favorire la costruzione delle pareti cellulari, quanto l'eccesso di colestrolo "cattivo", conosciuto anche come colesterolo Ldl e diverso dal colestrolo Hdl considerato "buono". Il primo si accumula nelle arterie ed è considerato tra le principali cause dell'insorgenza di malattie cardiovascolari come ictus e infarto. I problemi nascono quando la concentrazione di colesterolo Ldl nel sangue supera 240 mg/dl.

Colesterolo alto, come abbassarlo: dieta ed esercizio fisico aiutano ma le mele sono l'alimento ideale - Salute e benessere

Secondo uno studio della Florida State University assumere mele regolarmente permetterebbe di ridurre i livelli di colesterolo ldl del 23% e di aumentare la concentrazione di colestrolo Hdl del 4%. Verdura e legumi in generale sono comunque amici del cuore grazie alla presenza di fibre e sterole vegetali. Due o tre porzioni di vegetali e 2 di frutta al giorno riducono le calorie e aiutano a tenere a bada il colesterolo alto. Anche la salvia aiuterebbe a controllare il colesterolo alto e lo stesso vale per il vino, se assunto con moderazione e nel giusto orario.

Colesterolo alto, come abbassarlo: ecco perché le mele sono il peggior nemico del colesterolo ldl - Salute e benessere

Le mele sarebbero particolarmente adatte a contrastare il colesterolo alto per la presenza di sostanze come pectina e polifenoli. Questi composti aiuterebbero l'organismo a metabolizzare i grassi come il colesterolo ldl e ridurrebbero la produzione di molecole infiammatorie che portano a malattie cardiovascolari anche molto gravi.

Colesterolo alto, come abbassarlo: ecco i cibi di evitare - Salute e benessere

La dieta per contrastare il colesterolo alto, le cue principali cause scatenanti sono il diabete, una vita sedentaria e un'alimentazione sbilanciata, prevede delle rinunce. La lista di alimenti da evitare comprende cibi ricchi di grassi animali, che possono essere sostituiti facilmente dall'olio d'oliva, ma anche insaccati, formaggi e uova. Il tuorlo infatti contiene elevate quantità di colesterolo. Se si soffre di colesterolo alto va anche limitata l'assunzione di alcolici e caffé.