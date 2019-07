Colesterolo alto rimedi: cosa mangiare per abbassarlo: i 3 cibi migliori

Colesterolo alto: rimedi naturali per abbassarlo

Il colesterolo alto è un problema che interessa un italiano su tre. Non va trascurato in quanto costituisce un importante fattore di rischio per malattie cardiovascolari anche gravi, quali ictus e infarto.

Uno stile di vita sano, caratterizzato da una corretta alimentazione e da un’attività fisica costante, può ridurre i rischi. Esistono inoltre in natura alcuni alimenti che aiutano a contrastare il colesterolo cattivo, abbassandone il valore.

Colesterolo alto: cosa mangiare per abbassarlo

Il colesterolo alto può essere contrastato con alcuni rimedi naturali. La natura offre tre alimenti che aiutano a ridurne i valori. Secondo il TimesNownewscom i più efficaci sono l’aglio, i semi di lino e l’orzo.

Colesterolo alto e aglio

Da quanto emerso da uno studio pubblicato sul Journal Of Nutrition, l’estratto di aglio invecchiato potrebbe favorire una riduzione del colesterolo totale e di quello cattivo rispettivamente del 7 e del 10 per cento.

Semi di lino per abbassare il colesterolo

Un altro alimento utile per abbassare il colesterolo alto è rappresentato dai semi di lino. Questi aiutano a ridurne il valore e diminuiscono il rischio di malattie cardiache. Secondo uno studio pubblicato su Nutrition e Metabolism, una bevanda di semi di lino può contribuire a ridurre il colesterolo totale ed il colesterolo cattivo rispettivamente del 12 e del 15 per cento.

Colesterolo alto, l’orzo aiuta ad abbassarlo

Secondo uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, il beta-glucano contenuto nell’orzo, è in grado di ridurre l’assorbimento di colesterolo e dei grassi nel sangue. Lo studio ha infatti rilevato un miglioramento dei livelli di colesterolo totale e di quello cattivo nelle diete con livelli medi o alti di beta-glucano.

I ricercatori consigliano dunque di aggiungere l’orzo ad una dieta sana, per beneficiare dell’effetto.

Naturalmente in presenza di colesterolo alto, è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia, che troverà la soluzione più adeguata per risolvere il problema.