Colesterolo alto, rimedi naturali: come abbassarlo con l’acqua frizzante

Colesterolo alto, come abbassarlo naturalmente: il segreto dell'acqua frizzante

Numerosi studi si sono occupati di ricercare metodi naturali per abbassare il colesterolo alto. Sono diversi i rimedi scoperti, ma una recente ricerca ne ha rivelato uno assolutamente inaspettato. Secondo uno studio condotto dal Dipartimento di Nutrizione e Metabolismo del Consiglio Superiore delle ricerche scientifiche di Madrid, bere acqua frizzante abbassa i livelli di colesterolo nel sangue.

Colesterolo alto, come abbassarlo con un rimedio naturale efficace: l'acqua frizzante

Bere un litro di acqua minerale frizzante al giorno abbassa il livello del colesterolo nel sangue in modo significativo. Questo è quanto rilevato da una ricerca condotta su 20 donne di età compresa tra i 25 ed i 60 anni, in Spagna. Per i primi due mesi le partecipanti hanno bevuto un litro di acqua oligominerale naturale, dunque non frizzante. Durante questa fase i ricercatori hanno monitorato costantemente la salute e la reazione delle pazienti. Nei due mesi successivi, le donne hanno assunto ogni giorno un litro di acqua minerale frizzante, ricca di cloro, bicarbonato e sodio. Al termine dei 4 mesi di ricerca, gli studiosi hanno notato un notevole abbassamento dei livelli di colesterolo cattivo nei periodi di assunzione di acqua frizzante.

Colesterolo alto, come curarlo: con l'acqua frizzante si abbassa il colesterolo cattivo e si alza quello buono

Dallo studio condotto a Madrid, è emerso che, in seguito all’assunzione quotidiana di acqua frizzante, i valori del colesterolo Ldl, ossia cattivo, erano diminuiti del 15%, mentre i valori del colesterolo Hdl, dunque buono, erano saliti del 9%. Il colesterolo buono svolge una funzione protettiva sulle arterie, dunque bere acqua frizzante non solo abbasserebbe il colesterolo cattivo, riducendo il rischio delle conseguenze per la salute, ma svolgerebbe anche un’azione benefica, aumentando quello buono.

La ricerca ha peraltro rilevato che l’azione dell’acqua frizzante è stata più consistente nelle donne tra i 25 ed i 30 anni e sulle donne in menopausa. In questi due casi infatti, l’assunzione di acqua frizzante ha comportato una maggiore diminuzione dei livelli di colesterolo nel sangue.

Colesterolo, rimedi naturali: l'acqua ha notevoli benefici sul nostro organismo

L’acqua naturalmente non fa bene solo alle donne, ma anche agli uomini e ha notevoli effetti benefici sulla salute. Numerosi studi hanno affermato che l’acqua frizzante favorisce anche la digestione e, se assunta a digiuno, contrasta l’acidità gastrica. Secondo uno studio condotto nella Loma Linda University inoltre è stato scoperto che gli uomini che bevono due litri di acqua al giorno hanno il 54% di rischio in meno di morire di infarto.

Prima di intraprendere qualsiasi scelta alimentare, ricordiamo che è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia o ad uno specialista, soprattutto in presenza di patologie.