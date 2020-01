Colesterolo: nuovo farmaco ‘dimezza’ quello cattivo. E' definito ‘vaccino’

Scoperto un nuovo farmaco contro il colesterolo. Dimezzerebbe quello cattivo e sarebbero sufficienti due iniezioni l’anno. I primi risultati si vedrebbero già dopo poche settimane.

Colesterolo, nuovo farmaco per ridurre quello cattivo: è definito “vaccino”

Il nuovo farmaco contro il colesterolo è in sperimentazione nel Regno Unito. Secondo i ricercatori sarebbe in grado di dimezzare il colesterolo LDL, ossia cattivo. Per ottenere beneficio sarebbero sufficienti solo due iniezioni l’anno. Proprio per questo motivo viene definito “vaccino”.

Colesterolo: il nuovo farmaco sarà usato già quest’anno da alcune persone

Quest’anno verranno trattate col nuovo farmaco circa 40mila persone. A riferirlo è la BBC. Questo sarà possibile grazie all’accordo firmato da Novartis con il National Health System. Il test sarà inizialmente effettuato in Inghilterra. Se i risultati saranno buoni, l’utilizzo del farmaco sarà esteso ad altre 300mila persone.

Il nuovo farmaco fa assorbire più colesterolo LDL

La nuova terapia contro il colesterolo si basa sulla molecola inclisiran. Si tratta di un inibitore del gene PCSK9, che farebbe assorbire al fegato più colesterolo cattivo.

COLESTEROLO, COSA MANGIARE PER ABBASSARLO

Chi soffre di colesterolo alto dovrebbe seguire un’alimentazione corretta e bilanciata. Alcuni cibi aiutano a ridurre i valori e servono anche per prevenire.

Ecco cosa mangiare per prevenire e ridurre il colesterolo cattivo.

Colesterolo, rimedi naturali per abbassarlo: “Una mela al giorno toglie il medico di torno…anzi due”

Tutti conosciamo il detto “Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Le mele fanno molto bene alla nostra salute e uno studio britannico ha dimostrato l’efficacia del frutto sul colesterolo cattivo LDL. La ricerca, condotta dall’università di Reading in Gran Bretagna e pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition, rileva che mangiare due mele al giorno per 8 settimane aiuta a ridurre in modo significativo il colesterolo alto.

Colesterolo: le mele lo riducono in modo naturale

Lo studio è stato condotto su 40 pazienti di età compresa fra 20 e 69 anni. Per 8 settimane, i pazienti hanno consumato, ogni giorno per due mesi, due mele renette del Canada. Gli esperti fanno sapere che questa varietà del frutto è molto ricca di polifenoli, ma ogni tipo di mela apporterebbe gli stessi benefici.

Per abbassare il colesterolo alto bisogna mangiare solo mele o va bene anche il succo?

I ricercatori hanno fatto mangiare ad alcuni pazienti due mele al giorno, mentre ad altri hanno fatto assumere succo di mela prodotto con la stessa frutta. La riduzione del colesterolo cattivo è stata rilevata solo sulle persone che hanno mangiato il frutto.

Mele: i benefici del frutto

Le mele donano moltissimi benefici alla salute. oltre ad abbassare il colesterolo si dimostrano fondamentali per prevenire alcune malattie e per far funzionare il nostro organismo in modo regolare. Ecco tutti i benefici.

Abbassano il colesterolo alto

Calmano il senso di fame e fanno sentire sazi

Fanno dimagrire

Regolarizzano la funzionalità intestinale, contrastano la stipsi

Prevengono il cancro al colon

Mantengono sotto controllo la glicemia

Prevengono il diabete

Mandorle: prevengono le malattie cardiovascolari e proteggono il cuore. COLESTEROLO RIMEDI NATURALI

Le mandorle contengono dei grassi polinsaturi in grado di abbassare i trigliceridi e il colesterolo cattivo (LDL). Grazie a queste caratteristiche prevengono la formazione di placche aterosclerotiche nei vasi sanguigni e, di conseguenza, le malattie cardiache. Le mandorle favoriscono anche una riduzione del rischio di infarto e ictus.

“La formula di ‘ricarica’ che suggeriamo include uno spuntino smart – come le mandorle – da consumare durante una pausa a metà mattina o metà pomeriggio. Può essere inoltre utile portare con sé una manciata di mandorle (28g o 23 mandorle circa) da consumare quando si percepisce un calo di energia. Le loro proteine e grassi buoni, oltre alle fibre, possono rivelarsi di aiuto per rimanere in pista durante tutto il corso della giornata” ha affermato la dietista Marta Molin, suggerendo la quantità ideale del frutto da consumare al giorno.

La dose consigliata dalla dietista è dunque di 23 mandorle al giorno (28 grammi). Questa quantità contiene circa 160 calorie, dunque molte meno rispetto a quelle contenute in una merendina o uno snack dolce.

Le mandorle possono essere consumate a partire dalla colazione, magari insieme allo yogurt. Sono ottime per gli spuntini mattutini o pomeridiani e come snack.

Colesterolo alto: l’acqua di carciofo è un rimedio naturale molto potente

L’acqua di carciofo ha notevoli proprietà benefiche. Consente di abbassare il colesterolo, evitando l’insorgere di malattie cardiovascolari, gli zuccheri nel sangue e l’acido urico. Quest’ultimo, se presente in quantità eccessiva, può comportare infiammazioni alle articolazioni, causando poi dolore e, se trascurato, malattie anche gravi come gotta e artrite.

I carciofi hanno pochissime calorie, ma sono ricchi di vitamine e sali minerali. Fra questi troviamo magnesio, calcio, potassio, fosforo e sodio. Si tratta di una verdura in grado di apportare anche una buona quantità di carboidrati e proteine, fornendo così energia al corpo.

Bere acqua di carciofo fa molto bene alla salute. I carciofi svolgono un’azione depurativa e diuretica, che favorisce l’eliminazione delle tossine in eccesso. Favoriscono inoltre il corretto funzionamento del fegato, migliorano la digestione, sono ricchi di antiossidanti e hanno proprietà antitumorali. Contengono molto ferro e sono dunque utili a chi soffre di anemia.

Come preparare l’acqua di carciofo per abbassare il colesterolo

Per preparare la bevanda benefica bisogna cuocere un carciofo in mezzo litro d’acqua. L’acqua deve bollire finchè non si sarà ridotta della metà. Bisogna poi filtrarla e lasciarla raffreddare. A questo punto è possibile berla per ottenere tutti i benefici. Per aumentare gli effetti si può aggiungere succo di limone.

Il cavolfiore: ottimo alleato per controllare il colesterolo

Ricco di proprietà benefiche per la nostra salute, il cavolfiore è un valido alleato anche nella lotta ai chili di troppo. Il suo alto contenuto di fibre fa sentire sazi prima, stimola il metabolismo e tiene a bada il colesterolo.

Il cavolfiore appartiene alla famiglia delle Crucifere. Si tratta di un ortaggio che dona notevoli benefici al nostro organismo. Grazie alla presenza di vitamina B e C e al sulforano ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, aiuta inoltre il sistema immunitario. È inoltre ricco di minerali, quali il potassio, importante per la salute del cuore e il calcio, utile alle ossa.

Grazie anche al contenuto di fibre, il cavolfiore stimola il metabolismo e fa sentire sazi prima. Rallenta poi l’assorbimento degli zuccheri nel sangue, prevenendo i picchi glicemici, che spesso ostacolano la perdita di peso. L’ortaggio aiuta inoltre a stabilizzare il colesterolo cattivo.

Avocado contro il colesterolo alto: assumerlo quotidianamente aiuterebbe a ridurre la quantità di colesterolo

L'avocado è un frutto diventato molto popolare negli ultimi e sebbene non sia propriamente ipocalorico è oggi diventato parte integrante della dieta di molti italiani. Questo frutto ha molte capacità curative e tra queste ci sarebbe anche quella di contrastare il colesterolo alto cattivo o colesterolo Ldl. La conferma arriva da una ricerca realizzata dalla Pennsylvania State University negli USA e pubblicata sul Journal of Nutrition.

"Siamo stati in grado di dimostrare - ha spiegato l'autrice principale, la professoressa Penny Kris-Etherton - che includendo un avocado al giorno nella dieta, si hanno meno particelle piccole e dense di Ldl rispetto a prima di cambiare regime alimentare. Si dovrebbe quindi prendere in considerazione l'aggiunta di avocado in modo sano, su un toast integrale o in una salsa vegetariana".

L'avocado avrebbe la capacità di ridurre le partecicelle di colesterolo Ldl che hanno subito ossidazione, un processo che secondo i ricercatori è dannoso per l'organismo. "Molte ricerche indicano che è la base per condizioni come il cancro e le malattie cardiache - aggiunge Etherton - sappiamo che quando le particelle di Ldl si ossidano, inizia una reazione a catena che può favorire l'aterosclerosi, l'accumulo di placca nella parete dell'arteria".

Dieta delle fibre: seguire un regime alimentare ricco di fibre solubili o insolubili permette di perdere peso velocemente e contrastare il colesterolo Ldl cattivo

Le fibre sono il miglior alleato per chi vuole perdere peso velocemente e restare in forma ma anche per chi ha problemi a gestire il colesterolo alto. Le fibre sono presenti solo negli alimenti di origine vegetale e si distinguono in solubili e insolubili. Le prime rallentano la capacità di assorbire i nutrienti e in questo modo facilitano la stabilità dei livelli di zucchero nel sangue ma soprattutto aiutano ad evitare picchi nei valori di colesterolo Ldl considerato cattivo. Le fibre solubili sono contenute soprattutto nei fagioli, lenticchie, avena, agrumi in generale e orzo.

Mandarino: il frutto autunnale aiuta a dimagrire velocemente, protegge l'intestino e riduce il colesterolo cattivo LDL

La frutta di stagione offre grandi benefici all'organismo se assunta nelle giuste quantità e quando arriva l'autunno non si può non parlare del mandarino in tutte le sue numerosissime varietà. Questo alimento è ideale per la dieta ma non solo. Il punto di forza del mandarino sta nell'elevata presenza di fibre, sia solubili sia insolubili. Per questo motivo tale frutto è ideale per proteggere la salute dell'intestino ma anche per stabilizzare la concentrazione di colesterolo LDL cattivo. Ciò favorisce la protezione del cuore e riduce il rischio di malattie cardiovascolari, ictus e infarto.

Colesterolo, altri rimedi naturali per abbassarlo velocemente: il sedano

Esistono altri alimenti offerti dalla natura in grado di abbassare i valori del colesterolo cattivo. Fra questi compare il sedano. Questo ortaggio è molto utile per coloro i quali desiderano sgonfiare la pancia e ridurre il colesterolo. Ha moltissime altre proprietà benefiche e può essere mangiato sia crudo sia cotto e anche sotto forma di centrifugato. Il succo di sedano è sempre più utilizzato nei centrifugati detox di frutta e verdura. L'ortaggio mantiene tutte le proprietà se consumato crudo.

L’infuso di foglie di ulivo riduce il colesterolo cattivo e aumenta quello buono

Gli ulivi sono considerati fondamentali per la salute grazie ai benefici apportati dai suoi elementi. Nella medicina tradizionale e nella cultura del Mediterraneo non sono importanti solo i frutti, ossia le olive e l’olio che se ne ricava, ma anche le foglie. In seguito a numerosi studi scientifici effettuati a partire dagli anni ’60, le foglie d’olivo sono state riscoperte e vengono sempre più utilizzare per creare infusi, integratori e altri preparati curativi.

La sostanza più importante contenuta nelle foglie è l’oleuropeina. Si tratta di un polifenolo amaro, presente in quantità elevatissima nelle foglie e in misura minore nelle olive. Nel nostro organismo, grazie alle molecole che la compongono, l’oleuropeina svolge diverse funzioni.

Grazie alla presenza di oleuropeina, le foglie di olivo riducono il colesterolo cattivo e aumentano quello buono. Hanno ottime proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antiossidanti. Consentono di eliminare batteri, virus e funghi, stimolando anche il sistema immunitario. I principi attivi che le caratterizzano consentono inoltre di tenere a bada il diabete, diminuendo i livelli di zucchero nel sangue, di controllare l’ipertensione e di fornire un valido aiuto in caso di osteoporosi e artrite. Le foglie di olivo hanno inoltre proprietà antidolorifiche. Sono utili anche per attenuare i danni alla pelle causati dai raggi ultravioletti e dai radicali liberi. Le foglie hanno infatti proprietà antitumorali e prevengono l’Alzheimer.

Colesterolo alto, come abbassarlo naturalmente: il segreto dell’acqua frizzante-COLESTEROLO RIMEDI NATURALI

Numerosi studi si sono occupati di ricercare metodi naturali per abbassare il colesterolo alto. Sono diversi i rimedi scoperti, ma una recente ricerca ne ha rivelato uno assolutamente inaspettato. Secondo uno studio condotto dal Dipartimento di Nutrizione e Metabolismo del Consiglio Superiore delle ricerche scientifiche di Madrid, bere acqua frizzante abbassa i livelli di colesterolo nel sangue.

Bere un litro di acqua minerale frizzante al giorno abbassa il livello del colesterolo nel sangue in modo significativo. Questo è quanto rilevato da una ricerca condotta su 20 donne di età compresa tra i 25 ed i 60 anni, in Spagna. Dallo studio condotto a Madrid, è emerso che, in seguito all’assunzione quotidiana di acqua frizzante, i valori del colesterolo Ldl, ossia cattivo, erano diminuiti del 15%, mentre i valori del colesterolo Hdl, dunque buono, erano saliti del 9%. Il colesterolo buono svolge una funzione protettiva sulle arterie, dunque bere acqua frizzante non solo abbasserebbe il colesterolo cattivo, riducendo il rischio delle conseguenze per la salute, ma svolgerebbe anche un’azione benefica, aumentando quello buono.

La ricerca ha peraltro rilevato che l’azione dell’acqua frizzante è stata più consistente nelle donne tra i 25 ed i 30 anni e sulle donne in menopausa. In questi due casi infatti, l’assunzione di acqua frizzante ha comportato una maggiore diminuzione dei livelli di colesterolo nel sangue.

Colesterolo alto, quali formaggi si possono mangiare: 7 tipi alzano il colesterolo buono e non aumentano quello cattivo

Molti ritengono che per non far alzare il colesterolo sia assolutamente necessario eliminare ogni tipo di formaggio, in quanto ricco di grassi saturi. In realtà non tutte le tipologie in commercio sono dannose. Alcune infatti contengono acidi grassi in grado di alzare i livelli del colesterolo buono, senza aumentare quello cattivo.

È molto importante fare attenzione alla quantità. Come sempre gli eccessi vanno evitati e il consumo di formaggio deve essere inserito all’interno di una dieta varia, sana ed equilibrata.

Vediamo dunque quali formaggi mangiare, senza danneggiare il colesterolo.

Colesterolo alto, 7 formaggi che si possono mangiare. COLESTEROLO NEWS

Tenere sotto controllo i valori del colesterolo cattivo è fondamentale per la nostra salute. Livelli troppo alti costituiscono fattori di rischio per malattie cardiovascolari, anche gravi.

Il formaggio non va necessariamente bandito dalla tavola, ma va mangiato con moderazione e con criterio.

Alcuni formaggi sono molto grassi e contengono elevate percentuali di colesterolo, come il formaggio spalmabile, il pecorino e il parmigiano. Non è necessario eliminarli completamente dalla dieta, ma vanno consumati con moderazione.

Ecco invece quali formaggi è possibile mangiare senza farsi troppi problemi per quanto riguarda il colesterolo. Sono considerati formaggi magri, ma sono comunque gustosi.

Fiocchi di latte

I fiocchi di latte sono considerati tra i formaggi magri per eccellenza. Contengono solo 17 mg di colesterolo ogni 100 grammi. Possono dunque essere introdotti nella dieta senza farsi troppi problemi. Contengono una quantità di grassi molto bassa, dal 3 al 5%.

Crescenza

La crescenza rientra tra i formaggi con minor contenuto di colesterolo. Ne contiene infatti 53 mg ogni 100 grammi di prodotto. È molto gustosa e si presta a numerose ricette.

Feta

La feta è il tipico formaggio greco, solitamente utilizzato per preparare insalate fresche e gustose. Contiene 68 mg di colesterolo ogni 100 grammi di prodotto. È ricca di minerali, fra i quali calcio e fosforo, ma ha anche un elevata percentuale di sodio. Non è dunque indicata a chi soffre di pressione alta. La feta contiene inoltre proteine altamente digeribili.

Ricotta

La ricotta contiene 51 mg di colesterolo ogni 100 grammi. È considerata tra i migliori formaggi magri in quanto povera di lipidi, ma ricca di proteine, minerali (calcio e fosforo) e vitamine (retinolo e riboflavina).

Gli esperti consigliano di consumarne due porzioni a settimana come proteina.

Gorgonzola

Contrariamente a quanto si possa pensare, il gorgonzola non è tra i formaggi più grassi in circolazione. Contiene circa 70 grammi di colesterolo ogni 100 grammi di prodotto, una quantità non bassissima, ma comunque non eccessiva. Va mangiato in quantità moderata, ma in una dieta equilibrata e sana non è proibito. Il gorgonzola è ricco di acqua.

Mozzarella

La mozzarella contiene 46 mg di colesterolo ogni 100 grammi. È ricca di minerali come calcio e fosforo di vitamine, fra le quali A e B2. Gli esperti consigliano di mangiarla massimo due volte a settimana, anche perché 100 grammi di prodotto apportano circa 250 calorie, ma non è comunque un formaggio da eliminare e la quantità di colesterolo non è eccessivamente elevata.

Parmigiano reggiano

Il parmigiano reggiano è ricco di minerali, fra i quali zinco e ferro e di vitamine A e B. Contiene 88 mg di colesterolo ogni 100 grammi. Va dunque consumato con moderazione. Gli esperti consigliano di mangiarne massimo un pezzettino a settimana, ma comunque non è necessario eliminarlo completamente dalla dieta.