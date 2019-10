Colon irritabile: la sindrome, i sintomi e il dolore all’intestino

Sindrome del colon irritabile: quando si manifestano i primi disturbi dell’intestino

La sindrome del colon irritabile colpisce ogni anno il 10% della popolazione che soffre di disturbi intestinali più o meno frequenti. Si stima che 11 milioni di italiani sono stati colpiti da questa patologia gastroenterologica e che la maggior parte di essi siano prevalentemente di sesso femminile. Non esiste un’età a partire dalla quale è più probabile che l’infiammazione al colon si manifesti, tuttavia circa la metà della popolazione ha sviluppato disturbi intestinali ben prima dei 35 anni di età.

In cosa consiste la sindrome del colon irritabile? Il dolore che diventa cronico

Il colon irritabile è una disfunzione dell’apparato gastrointestinale che comporta la comparsa di dolori intestinali più o meno cronici. In generale, chi soffre di questa sindrome lamenta disturbi all’intestino crasso, che viene chiamato più comunemente colon. Non di rado, chi ha questa patologia sviluppa problemi all’alvo che possono manifestarsi anche durante la normale defecazione.

La sindrome del colon irritabile è una patologia cronica caratterizzata da un andamento ricorrente nel corso degli anni. Ha una lunga durata ed una diagnosi per niente facile proprio perché si manifesta, nei soggetti colpiti, con sintomi comuni ad altre malattie dell’apparato gastrointestinale.

I sintomi del colon irritabile: ecco quali tenere sotto controllo

I sintomi comunemente riscontrati nei pazienti affetti dalla patologia del colon irritabile non devono essere confusi con quelli che identificano la presenza di un tumore al colon. Poiché spesso, infatti, i sintomi possono essere di varia natura, è più facile confonderli con altre malattie a carico dello stesso organo. In genere, se si manifestano questi sintomi per più di tre mesi è bene consultare il proprio medico di base. Ecco quali soni i sintomi da tenere sotto occhio:

Gonfiore addominale

Dolori durante la defecazione

Meteorismo

Cattiva digestione con frequente difficoltà a digerire

Muco bianco o sangue nelle feci

Stipsi

Diarrea

Nausea o vomito

Mal di schiena

Mal di testa

Affaticamento generale e spossatezza

Emorroidi

Dieta per il colon irritabile: come contrastare l’insorgenza dei primi sintomi di infiammazione al colon

Ognuno di questi sintomi può essere curato con una terapia farmacologica specifica, a seconda della gravità del disturbo prevalente. Anche una corretta alimentazione abbinata ad uno stile di vita sano possono aiutare a contrastare l’insorgenza dei sintomi più spesso associati al colon irritabile.

Una dieta povera di zuccheri e di oli può dare risultati molto positivi. Anche le sostanze fermentabili andrebbero evitate per limitare gli effetti di alcuni sintomi. Tra i cibi meno consigliati per chi soffre di infiammazione al colon ci sono:

Legumi

Patate

Frutta

Caffè e thè

Affettati

Tonno in scatola

Latte e latticini

Bevande gassate

Quando i sintomi si saranno attenuati sarà meglio reintegrare l’alimentazione con alcuni di questi alimenti in modo da garantire al proprio corpo il giusto apporto di tutte le proprietà nutritive.