Come bere acqua e limone la mattina per avere benefici senza danni

Come bere acqua e limone la mattina a digiuno per avere solo benefici senza danni

Bere acqua e limone la mattina a digiuno fa molto bene ed è una pratica piuttosto diffusa. Tuttavia se assunta nel modo sbagliato, la bevanda potrebbe diventare dannosa. Ci sono inoltre dei casi in cui andrebbe evitata. Ecco tutto quello che c’è da sapere: benefici, controindicazioni, a chi è sconsigliata, come berla.

Acqua e limone la mattina a digiuno: fa bene davvero?

Bere acqua e limone apporta numerosi benefici all’organismo. Per citarne solo alcuni, la bevanda depura l’organismo eliminando le scorie e le tossine in eccesso, rende la pelle più luminosa e tonica, favorisce la regolarità intestinale, riduce il gonfiore addominale, diminuisce le infiammazioni articolari, rinforza il sistema immunitario. Sono in molti a ritenere che bere acqua e limone faccia anche dimagrire, ma è tutto vero? Ecco la verità.

Acqua e limone a digiuno al mattino fa dimagrire?

Secondo un’opinione diffusa, bere acqua e limone sarebbe un metodo semplice e non faticoso per dimagrire, considerate le proprietà drenanti e di attivazione del metabolismo, tipiche della bevanda. In realtà il limone contiene vitamina C e sali minerali, sostanze che non hanno un effetto dimagrante.

Bere acqua e limone fa bene o fa male? ACQUA E LIMONE CONTROINDICAZIONI

Il limone è sicuramente ricco di vitamina C. Assumerlo quotidianamente a digiuno potrebbe però, a lungo andare, irritare lo stomaco. Nei pazienti affetti da gastrite l’acido citrico può danneggiare la mucosa gastrica a causa dell’aumento di acidità. Se prolungata nel tempo, questa abitudine può danneggiare anche la mucosa di persone sane. Le controindicazioni non si limitano allo stomaco, ma possono riguardare anche il cavo orale.

Bere acqua e limone per lungo tempo: controindicazioni per il cavo orale

Un’assunzione prolungata di acqua e limone può provocare disturbi al cavo orale, a causa dell’azione erosiva dell’acido citrico. Potrebbe infatti danneggiare lo smalto dei denti.

Come bere acqua e limone per avere benefici senza danni

Esistono degli accorgimenti semplicissimi, che consentono di bere acqua e limone beneficiando delle proprietà della bevanda senza andare incontro a rischi.

Bere acqua e limone con moderazione

È innanzitutto fondamentale assumere la bevanda con moderazione. Quantità eccessive potrebbero provocare bruciore di stomaco e nausea.

Bere acqua e limone con la cannuccia

È poi consigliabile bere il composto tramite una cannuccia e non direttamente dal bicchiere. ll ph acido del limone, se assunto quotidianamente, può danneggiare lo smalto dei denti. Per questo è meglio bere acqua e limone con una cannuccia e sciacquare la bocca dopo.

Bere acqua e limone con acqua tiepida

L’acqua in cui si aggiunge il succo di limone dovrebbe essere tiepida. Il corpo può così metabolizzare facilmente la bevanda. Se si utilizza acqua fredda, per beneficiare dell’effetto depurativo il corpo deve prima portarla alla giusta temperatura.

Bere acqua e limone la mattina a digiuno

Per ottenere i migliori benefici è preferibile assumere acqua e limone a digiuno al mattino. Se questo non è possibile, la bevanda può essere consumata venti minuti prima dei pasti.

Acqua e limone al mattino: dopo quanto fare colazione?

Il consiglio è quello di bere il composto ameno 20-30 minuti prima di fare colazione.

Per quanto tempo bere acqua e limone

Sarebbe preferibile fare dei cicli che non superino i 30 giorni ognuno. Secondo numerosi siti è però possibile bere acqua e limone tutti i giorni, ma in quantità moderate.

Acqua e limone con zucchero?

Lo zucchero è assolutamente vietato. Rende infatti la bevanda meno efficace, in quanto interrompe l’azione depurativa e disintossicante del limone.

Acqua e limone: a chi è sconsigliata la bevanda

Bere acqua calda e limone a digiuno la mattina non è indicato a chi soffre di gastrite, esofagite da reflusso gastroesofageo, ulcere. Prima di assumere acqua e limone è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.