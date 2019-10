Come essere felici: 7 consigli per stimolare la serotonina in modo naturale

Come essere felici: 7 modi per stimolare l’ormone della felicità

Nel nostro corpo c’è un ormone responsabile della felicità, la serotonina. Ci sono alcuni modi per stimolare l’ormone in modo naturale, aiutando così a migliorare l'umore.

Come essere felici: cosa mangiare per stimolare la serotonina in modo naturale

Il cibo non è solo fonte di salute, energia e nutrizione per il nostro organismo. È anche fonte di felicità. Alcuni alimenti aiutano a stimolare la produzione della serotonina in modo naturale. Fra questi vi sono il magnesio, un minerale in grado di ridurre lo stress, la teanina, un amminoacido che agisce sul cervello aumentando l’ormone della felicità, la curcuma e la vitamina B6 e B12, utili per contrastare la depressione.

Come essere felici: i benefici dei massaggi

I massaggi costituiscono un metodo semplice, utile e piacevole per ritrovare il buon umore e sentirsi più sereni. Favoriscono infatti il rilassamento dei muscoli, stimolando la produzione di serotonina.

Come essere felici: fare attività fisica

L’esercizio fisico non fa bene solo al corpo, ma anche alla mente. Stimola infatti la produzione di endorfine, facendo sentire più sereni, felici e attivi.

Come essere felici: pensare a cose belle e meditare

Ecco un altro consiglio per essere felici. Per migliorare il benessere mentale è fondamentale pensare a cose belle, eliminando dalla mente i cattivi pensieri. È molto utile inoltre meditare. Questa pratica aiuta a liberare la mente e a sentirsi più sereni, favorendo il benessere sia fisico che psichico.

Come essere felici: mantenere l’equilibrio intestinale

Per sentirsi sereni e favorire il benessere non solo fisico, ma anche mentale, è utile agevolare l’equilibrio intestinale. Per farlo vi sono alcuni alimenti che aiutano, come lo yogurt.

Come essere felici: eliminare lo zucchero

I dolci agiscono immediatamente sul nostro umore. Tuttavia si tratta di un effetto solo temporaneo. La serotonina va stimolata in modo graduale ed equilibrato, non attraverso dei picchi. Per questo motivo, lo zucchero andrebbe evitato.

Come essere felici: esporsi al sole

L’esposizione ai raggi solari per una ventina di minuti favorisce lo sviluppo della vitamina D, aumentando inoltre la produzione di serotonina.