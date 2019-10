Come rinforzare il sistema immunitario con rimedi naturali: 8 cibi aiutano

Come rinforzare il sistema immunitario: alcuni cibi danno un aiuto efficace

Alcuni cibi sono molto efficaci per rinforzare il sistema immunitario in modo naturale. Si tratta di alimenti comuni, fra i quali alcuni tipi di agrumi, di verdure, di frutta e molto altro. Ecco 8 cibi di cui spesso si sottovaluta il potenziale per la nostra salute.

Come rinforzare il sistema immunitario: ecco gli alimenti che aiutano

Ecco cosa mangiare per rinforzare il sistema immunitario. Si va dalla frutta secca, alla verdura, alle radici, allo yogurt.

Come rinforzare il sistema immunitario debole, ecco cosa mangiare: broccoli, spinaci e semi di girasole

I broccoli sono ricchi di vitamina C ed E. Hanno inoltre potere antiossidante e mantengono meglio le proprietà se non vengono cotti a lungo.

Gli spinaci contengono betacarotene, antiossidanti e vitamina C. Prevengono il danneggiamento delle cellule.

I semi di girasole contengono vitamina B6, magnesio e vitamina E. Sono inoltre ricchi di fosforo. Costituiscono un alimento ottimo per alzare le difese immunitarie.

Sistema immunitario debole, riedi naturali: ecco le proprietà di aglio e zenzero

L’aglio è antifungino, antisettico ed è u antibatterico naturale. Rinforza i modo eccellente il nostro sistema immunitario ed è un disintossicante naturale.

Lo zenzero ha notevoli proprietà antinfiammatorie. Contrasta la nausea e aiuta a rinforzare il sistema immunitario.

Come rinforzare il sistema immunitario in modo naturale: gli agrumi

Gli agrumi sono ricchi di vitamina C che aumenta la produzione dei globuli bianchi. Questi sono fondamentali per le nostre difese immunitarie. Fra i vari agrumi, hanno proprietà eccellenti i limoni e le arance.

Sistema immunitario debole, come rinforzarlo in modo naturale: lo yogurt e le mandorle

Lo yogurt contiene fermenti lattici vivi che sono molto utili per il nostro organismo. Alzano le difese immunitarie.

Le mandorle sono ricche di vitamine E, in grado di favorire la funzionalità del sistema immunitario. Hanno inoltre potere antiossidante, come tutta la frutta secca.