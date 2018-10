Comunicare col paziente aggressivo: lunedì a Milano il convegno Anni Azzurri

di Lorenzo Zacchetti

"Comunicare efficacemente con il paziente aggressivo" è il titolo del convegno rivolto a medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, educatori professionali, assistenti sociali e tutte le figure sanitarie che lavorano a stretto contatto con la persona anziana.

L’incontro si terrà lunedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle 18.00 presso la residenza Anni Azzurri Parco Sempione, con partecipazione libera e rilascio di crediti formativi ECM.

Il tema è di grande importante per via della larga diffusione della demenza, che in Italia colpisce oggi 1.241.000 persone, le quali, secondo i dati della Federazione Alzheimer Italia, diventeranno 1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050.

Il processo degenerativo che colpisce le cellule cerebrali provoca il progressivo il declino progressivo delle funzioni cognitive. Di conseguenza vengono pesantamente alterate la personalità e la capacità relazionale del paziente, che spesso manifesta agitazione e aggressività immotivate.

E' quindi necessario che il personale adibito alla cura di questi pazienti sia fornito degli strumenti comunicativi idonei per gestire tali situazioni. L'incontro organizzato da Anni Azzurri Parco Sempione illustrerà quindi alcune tecniche volte a gestire gli episodi di rabbia, favorendo la conversazione tra ospite e caregiver.

I titoli degli interventi, che vedranno protagonisti il dott. Daniele Crosta, psicologo con specializzazione in psicoterapia cognitivo-costruttivista e la dottoressa Elena Ravizza, psicologa sono: “Il significato e la gestione dell’atto violento”, “La comunicazione come atto terapeutico negli episodi di aggressività”, “Ascolto attivo, Empatia, Comunicazione assertiva”, “Modalità di risposta a situazioni di violenza”.

Residenze Anni Azzurri è presente in Lombardia con 17 residenze per anziani dislocate tra Milano, Brescia, Bergamo, Como e provincie, la residenza Anni Azzurri Parco Sempione di Milano offre ospitalità e servizi assistenziali sia a persone autosufficienti che a persone con diverse condizioni di non autosufficienza e/o grave decadimento cognitivo per un totale di 120 posti letto.