Con "Care4Cattle", Bayer stanzia 30.000 euro per idee sul benessere dei bovini

Con "Care4Cattle", Bayer stanzia 30.000 euro per il benessere dei bovini. Allevatori, veterinari, studenti e ricercatori hanno tempo fino al 25 giugno per candidarsi al progetto, realizzato con la World Farmers’ Organization (WFO).

In totale, è di 30.000 euro il valore messo in campo per premiare le idee innovative pensate per migliorare il benessere degli animali nelle aziende agricole.

Il benessere degli animali è sinonimo di welfare, che comprende lo stato psicofisico dell’animale. Il miglioramento del benessere degli animali è un processo continuo che necessita di collaborazione e impegno. L’iniziativa Care4Cattle offre la possibilità di ottenere un supporto economico per veterinari, allevatori e ricercatori che lavorano per migliorare il benessere dei bovini utilizzando metodi innovativi e pratici nelle aziende agricole.

Dirk Ehle, Head of Animal Health di Bayer afferma: “Care4Cattle è il nostro contributo al miglioramento del benessere animale e siamo entusiasti di collaborare con la World Farmers’ Organization (WFO). Attraverso Care4Cattle, supportiamo l’impegno degli allevatori nel migliorare il benessere animale, nel promuovere idee innovative e aiutare a trasformare grandi idee apportando beneficio agli animali. Prendersi cura del benessere degli animali è la cosa giusta da fare.”

Theo De Jager, President of the World Farmers’ Organization, afferma: “Il benessere animale ha acquisito una crescente importanza in tutto il mondo. L’implementazione degli standard sostenibili ed efficienti per il benessere animale richiede innovazione costante così come una solida collaborazione tra allevatori, industria, governo e comunità. Per queste ragioni siamo entusiasti di poter collaborare con Bayer in questo progetto. Migliorare il benessere dei bovini nelle aziende agricole porta beneficio sia per gli animali che per gli allevatori.”

L’iniziativa Care4Cattle offre agli allevatori la possibilità di ottenere un supporto economico per migliorare ulteriormente il benessere dei bovini nell’azienda agricola. Bayer offre un importo totale di 30,000 Euro, che sarà assegnato a (ed eventualmente diviso tra) uno o più progetti selezionati da una giuria composta da esperti indipendenti del benessere animale, insieme a rappresentanti del World Farmers’ Organization (WFO) e di Bayer.

World Farmers’ Organization (WFO) è un’organizzazione internazionale di agricoltori per gli agricoltori, che punta ad avvicinare i produttori nazionali e le organizzazioni delle cooperative agricole con l’obiettivo di sviluppare politiche che favoriscano e supportino le cause degli agricoltori nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo in tutto il mondo.

Le candidature possono essere inviate da allevatori e detentori dei bovini, dai veterinari che lavorano a stretto contatto con gli allevatori per implementare miglioramenti nel benessere animale così come ricercatori e studenti laureati in medicina veterinaria o scienze animali che collaborano con gli allevatori nella ricerca sul benessere del bovino. I progetti devono dimostrare modi innovativi e pratici per migliorare il benessere del bovino nelle aziende agricole. Il termine per l’invio delle candidature è il 25 giugno 2018. Per termini, condizioni, FAQ e maggiori informazioni: http://go.bayer.com/Care4Cattle