Coronavirus, come proteggersi? I consigli dell'Iss per evitare il contagio

Coronavirus, come proteggersi: L'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso alcuni consigli su come evitare il contagio. Lavarsi le mani e i disinfettanti a basa d'alcol uccidono il virus cinese - Salute e benessere

Il Coronavirus sta spaventando il mondo e l'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) ritiene che il contagio possa solo che estendersi nel corso dei prossimi mesi. Il timore di contagio è alta in quanto il virus cinese ha una capacità di diffondersi molto alta. Il patogeno entra nel corpo attraverso occhi, naso e bocca e stando ad uno studio tedesco ha una capacità di resistere per 9 giorni sugli oggetti.

Coronavirus, come proteggersi: I consigli dell'Iss - Salute e benessere

Per evitare il contagio da Coronavirus serve prendere alcune precauzioni. L'Istituto Superiore di Sanità (Iss) per fugare i dubbi sulla modalità di contagio e la prevenzione ha diffuso sul suo sito alcune linee guida da seguire per non incorrere nel Coronovirus. A proposito della resistenza sulle superfici, l'Iss ricorda che la trasmissione del virus cinese avviene principalmente per via aree e non tramite il contatto con oggetti contaminati.

Coronavirus, come proteggersi: quali disinfettanti utilizzare - Salute e benessere

L'Iss conferma che una corretta igiene delle mani e superficie, oltre all'utilizzo di detergenti a base d'alcol, sono "sufficienti a uccidere il virus" e la "chiave per prevenire l'infezione". I medici consigliano di pulire gli oggetti e pavimenti con disinfettani contenenti alcol (etanolo) al 75% o coloro all'1%.

Coronavirus, come proteggersi: lavarsi spesso le mani - Salute e benessere

Lavarsi e disinfettare le mani molto spesso è la principale misura di prevenzione per il Coronavirus. L'Iss consiglia di farlo ripetutamente e accuratamente con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Nel caso manchino acqua e sapone, l'alternativa è utilizzare un disinfettante per le mani con almeno il 60% di alcol. Ecco i consigli dell'Oms su come lavare le mani in modo corretto ed evitare il virus cinese.

Coranvirus: i numeri del contagio - Salute e benessere

Per quanto riguarda i numeri del contagio, in Cina si registrano 43.000 casi accertati di Coronavirus. Nel frattempo, gli alti funzionari della sanità della provincia di Hubei, focolare dell'infezione, sono stati esautorati da Pechino. Si registrano nuovi casi anche in Francia, California e Corea del Sud. I morti solo in Cina sono più di 1000. Al momento non esiste un vaccino, che potrebbe arrivare solo nell'arco di qualche mese, ma dal Paese del Dragone è arrivata la notizia di una possibile cura più efficace. L'Oms comunque al riguardo ha invitato alla calma.