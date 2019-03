Cosmoprof al via: focus su Cosmopack, dal 14 al 17 marzo alla Fiera di Bologna

Da giovedì 14 a domenica 17 marzo alla Fiera di Bologna c’è Cosmopack, il più importante salone internazionale dedicato alla filiera produttiva della cosmetica in tutte le sue componenti.

Dalle materie prime agli ingredienti, dalla produzione conto terzi al packaging, dagli applicatori fino ai macchinari e alle soluzioni full service.

L’edizione 2019 presenta un Cosmopack in crescita e continua evoluzione, con una porzione del padiglione 19 che darà spazio alle soluzioni di produzione e confezionamento più in linea con i concetti dello smart manufacturing.

La parola-chiave di Cosmopack sarà “innovazione”. Il salone accoglierà il management di brand cosmetici internazionali, direttori acquisti, marketing e sviluppo prodotto, R&D e retailer, interessati alle anteprime delle collezioni e alle ultime innovazioni della ricerca tecnologica nell’ambito della supply chain cosmetica.

Cosmopack registra una crescita importante di espositori rispetto alla scorsa edizione, pari al 9%, e coprirà i padiglioni 20, 15, 15A e 18 e, novità per il 2019, parte della hall 19.

S.M.A.R.T. – Solution, Manufacturing, Automation, Research & Technology - proporrà l’eccellenza delle soluzioni di automazione in ambito cosmetico, presentate dalle aziende partner dei brand internazionali: Axomatic, Citus-Kalix (Coesia Group), CMI Industries, Cosmatic, Coven, IDM Automation, IMA Group, Marchesini Group, Nastri-Tex, Omas Tecnosistemi, Tirelli, TGM – Technomachines, V2 Engeneering, Vetraco e Woojung Tech.

L’area sarà il palcoscenico per le proposte più innovative di smart manufacturing, robotica, IOT, AI e AR, manutenzione predittiva, bigdata, cloud e soluzioni digital per incrementare efficienza, qualità, sicurezza e flessibilità nei processi industriali.

Evento di lancio dell’area speciale sarà il convegno organizzato in collaborazione con cosmeticsdesign.com e Pharmintech Exhibition: “Smart Manufacturing and New Technologies”. Il convegno esplorerà le ultime tecnologie che ridefiniscono l'industria della bellezza e della cosmetica, per un futuro digitale che permetta il giusto equilibrio tra fattore umano e macchina.

Il padiglione 19 ospiterà anche la settima edizione di The Cosmopack Factory: per il 2019, il progetto presenterà tutte le fasi del processo produttivo di NO.CO. - NO COMPROMISE, uno ‘scalp oil’ realizzato con le soluzioni industriali e le tecniche più rispettose per l’ambiente. Grazie alla sua formula innovativa e all’utilizzo di ingredienti di derivazione naturale, NO.CO. è un prodotto water safe: per eliminarlo è sufficiente un terzo della quantità di acqua solitamente utilizzata in fase di risciacquo dei capelli. Inoltre, il packaging primario di NO.CO. sarà realizzato con polimero riciclato al 100%, sul quale sarà calcolata l’impronta ambientale. Il design del flacone è stato sviluppato dall’agenzia internazionale centdegrés; le tecnologie utilizzate per la realizzazione del progetto sono fornite da una selezione di aziende espositrici di Cosmopack – Cosmoproject per la formula, Omas Tecnosistemi per il macchinario, Verve per il packaging e da Aliplast per quanto riguarda il polimero PET rigenerato per la realizzazione del flacone.

Nel padiglione 20, Cosmopack presenterà una nuova sezione dedicata a contoterzismo e packaging, con l’eccellenza del comparto a livello internazionale. Colore e packaging innovativo saranno i protagonisti, grazie a 20x2021 Colors & Materials, iniziativa nata dalla collaborazione con WGSN, agenzia multi settore specializzata nel riconoscimento delle tendenze a livello globale: un’installazione sui colori e i materiali della sostenibilità del 2021. WGSN esplorerà 12 colori must-have, individuati dai più importanti esperti beauty come quelli di maggior impatto per la prossima stagione, e 7 materiali innovativi, specificamente studiati per l’industria cosmetica e per i produttori di packaging primario e secondario.

I colori selezionati sono divisi in due palette, una con nuance più naturali, l’altra con toni dal mood più artificiale e digital, e grazie al loro livello di innovazione e originalità la loro influenza sul mercato sarà più duratura a livello temporale. La scelta dei colori diventerà un elemento chiave per il successo di un prodotto, perché faciliterà la riconoscibilità e l’impatto sul consumatore finale.

I colori trend del 2021 saranno presentati a Cosmopack nel padiglione 20 con bandiere che scenderanno dall’alto a delimitare un’area espositiva particolarmente vocata al contoterzismo nel make-up. Accanto a queste, 7 materiali di tendenza, finissaggio e lavorazioni adatti per essere utilizzati per il packaging in ambito make-up, skincare e nail. I materiali nascono da innovazione, creatività e intraprendenza nel trovare nuove soluzioni.

Parola d’ordine dell’intera installazione, la sostenibilità: i colori scelti sono formulati con componenti a basso impatto ambientale e i materiali proposti seguono il principio dello “spreco zero”, riutilizzando scarti di cibo, materiali a km 0, biodegradabili e compostabili.

Per maggiori informazioni, www.cosmoprof.com