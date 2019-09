Cosmoprof presenta il Beauty Forum Milano, il 27 e 28 Ottobre a MiCo - Fiera Milano Congressi le novità e i temi più attuali del settore estetica e nail



Cosmoprof accende i riflettori sul mondo dell’estetica professionale e del nail: le tendenze più in voga nell’ambito dei massaggi e delle terapie per il benessere, le regolamentazioni europee e nazionali in fase di aggiornamento, le nuove frontiere per la cura della pelle saranno alcuni dei temi di Beauty Forum Milano 2019, in programma al MiCo – Fiera Milano Congressi – il 27 e 28 ottobre.



Beauty Forum coinvolgerà titolari e operatori, fornendo aggiornamenti e contenuti che possano aiutare la

crescita dell’intero comparto, e lavorando principalmente sui principi alla base del successo di un’attività

come quella dell’estetista: Formazione, Tendenze e Confronto.



IL CONGRESSO

Il Congresso di Beauty Forum Milano propone un calendario ricco di spunti per la gestione del punto vendita e per migliorare la qualità del servizio alla clientela. Sono di assoluto livello gli speaker coinvolti. Tra questi, spiccano Paolo Crepet, psichiatra e scrittore, che coinvolgerà il pubblico in una analisi delle conseguenze che le nuove tecnologie digitali hanno sulla nostra quotidianità, e la giornalista Daniela Fedi, celebre esperta di moda che, con il suo occhio allenato alla scoperta delle ultimissime tendenze, modererà la sessione dedicata all’evoluzione dell’aromaterapia e del massaggio plantare e quella delle tendenze trucco viste sulle passerelle delle capitali della moda, con il coinvolgimento dei make up artist internazionali Angélik Iffennecker, Beni Durrer e Fabio De Stefano.



Tra i temi di maggior interesse, la dermopigmentazione, oggetto degli interventi della Presidente di Atec Italia, Claudia Magnani, che modererà una sessione dove interverranno le massime esperte Nataliya Yeremenko, titolare di NY Masterclass Estonia, e Melisa Ferriola, Presidente della Society of Permanent Cosmetics Professionals USA. – “Innovazioni in ambito dermopigmentazione”, domenica 27 ottobre ore 16.30/18.00. In particolare, si analizzerà la necessità di un aggiornamento delle regolamentazioni vigenti, per uniformare innanzitutto le linee guida in chiave formazione e sicurezza nel territorio nazionale, ma anche per delineare le tre macro aree della dermopigmentazione: dal tatuaggio e dalla dermopigmentazione estetica (ad esempio il trucco permanente o semipermanente, alla dermopigmentazione medica o paramedica, che subentra nei casi di cicatrici post-intervento, patologie della pelle o controindicazioni di trattamenti terapeutici.



Di grande interesse la sessione del cosmetologo Umberto Borellini dedicata alle nuove frontiere per la cura delle patologie della pelle, la Neurocosmesi e la Cosmetogenetica – “Neurocosmesi e Cosmetogenetica: 2 parole chiave per la longevità cutanea”, lunedì 28 ottobre ore 10.30/11.00. Le patologie cutanee, causate per lo più dallo stress della vita quotidiana, colpiscono quello che è a tutti gli effetti un organo di comunicazione tra più sistemi corporei: nervoso, endocrino e immunitario. Oltre ai consueti trattamenti, il Professor Borellini presenterà gli effetti positivi che possono derivare dall’uso di prodotti neurocosmetici, che agiscono sui neurotrasmettitori della pelle, o dei cosmetici sensoriali, che impattano sui ricettori cutanei generando sensazioni di benessere in grado di mitigare le patologie della pelle.



Il Professor Borellini interverrà anche nella giornata di domenica, insieme alla dermatologa Elisabetta Fulgione, con un focus sull’importanza dei prodotti utilizzati nei trattamenti dermatologici – “Estetica, Cosmesi e Dermatologia: la sinergia perfetta per fornire il miglior servizio ai clienti”, domenica 27 ottobre

ore 11.15/12.30.

Benessere e medicina dell’uomo sano come alternativa all’uso dei medicinali, troppo spesso abusato: è questo lo scenario di partenza per la tavola rotonda con Giuseppe Mazzocco, inventore con Mei del Podostrigiles e del metodo PMP-Phytomassopodia, e Luca Fortuna, esperto di aromaterapia e Psicoaromaterapia – “Trend Benessere: Aromaterapia e Massaggio Plantare”, lunedì 28 ottobre ore 15.00/16.00, con la moderazione di Daniela Fedi. I presenti potranno assistere alla presentazione del Massaggio Estetico Integrato, un sistema di pratiche manuali per il benessere del corpo. Un trattamento a più fasi, che interessa tutto il corpo. Il rituale del benessere per i piedi il risultato della sinergia tra Massaggio estetico integrato e Aromaterapia, con particolare cura alla scelta del prodotto erboristico.



Andrea Bovero, Presidente di Cidesco Italia, presenterà SUPER, il nuovo principio alla base del risultato dei

trattamenti estetici – “Il modello SUPER: la nuova era del wellness”, lunedì 28 ottobre ore 14.00/14.30.

SUPER è un acronimo per “surprise”, “play”, “enjoy” e “relax”, e identifica gli elementi – sorpresa, gioco, gioia e relax – alla base di tutti i trattamenti benessere. Il modello nasce da una maggiore interazione tra operatore e cliente, e trasforma il trattamento in una vera e propria esperienza di benessere.



In programma domenica 27 anche gli interventi di Cristina Panzeri, titolare KPCommunication 5.0, con un focus sul mondo digital – “C’era una volta…e adesso ci sono gli hashtag”, ore 13.30/14.15 -, Davide Manzoni, Direttore Generale di Comfort Zone, che analizzerà la comunicazione tra estetista e cliente – “L’estetista e la comunicazione”, ore 14.30/15.30 –, e di Fapib sullo stato dell’atre delle norme relative ai medical devices – “Il regolamento europeo 2017/745 sui meical devices: un cambio di passo per il settore dell’estetica professionale”, ore 15.30/16.30. Di servizio alla clientela e di gestione del centro estetico parlerà Manuela Ravasio, Beauty&Wellness Coaching Academy Ekis The Coaching Company. Saranno presenti tra gli altri anche Ivano Burello di Podocuria Italia e Monica M. Cavallo, cofondatore di Manage Your Life, che affronterà l’attualissimo tema della Mindfulness.



LE NOVITA’ NAIL

Tutto è pronto a Beauty Forum Milano per l’arrivo di Jan Arnold, figura cult per il mondo fashion internazionale. Co-fondatrice di CND, Jan è sinonimo di creatività, ispirazione e cura per la formazione. Grazie al suo know-how e all’esperienza maturata sulle passerelle dei grandi brand della moda, Jan porterà a Milano le tendenze del futuro con Nail Fashion Show: un viaggio entusiasmante tra arte, moda e spettacolo.



Nel pomeriggio di domenica, Libera Ciccomascolo, amministratore delegato e co-founder del brand Ladybird, marchio leader per il settore nail, salirà sul palco per presentare una vera e propria sfilata dedicata all’universo unghie, Italian Nail World.



Lunedì 28 sarà presente sul palco Giulia Nati, fashion influencer conosciuta in tutto il mondo. Instagrammer,

fondatrice della Giulia Nati Academy per le aspiranti influencer, creatrice di una propria linea di moda che vende dal suo canale e-commerce, autrice di libri: Giulia porterà a Milano la sua esperienza, per portare nuove idee alle estetiste e alle titolari, ancora oggi alla ricerca di un linguaggio social che le avvicini alle clienti e alle loro necessità.



IL GIARDINO DEI MASSAGGI



Il massaggio sta diventando un servizio sempre più richiesto nel centro estetico, la risposta ai mali della modernità: lo stress e le incombenze del mondo esterno da un lato, l’isolamento del singolo dall’altro. Il massaggio permette di tornare alla corporeità, al contatto fisico: il cliente abbassa le proprie difese, si abbandona alle mani esperte dell’operatore, allontana preoccupazioni ed ansie esterne.

Al Giardino dei Massaggi di Beauty Forum Milano, la nuova area dedicata alle tecniche corporee, dimostrazioni live, realizzate grazie alla collaborazione di CIDESCO ITALIA, EMA-EUROPEAN MASSAGE ACADEMY, HEAL OF HAND MASSAGE THERAPY LONDRA, ESTETISPA e DERMALOGICA, porteranno in pedana gli esperti più autorevoli e riconosciuti a livello internazionale.



Tra le tesi espresse da Ivan Conversano, Presidente di European Massage Association, la consapevolezza che troppo spesso si differenziano le tecniche di massaggio orientali da quelle occidentali: una divisione inesistente, in realtà, perché tutti i massaggi, qualunque sia la cultura di provenienza, mirano allo stesso scopo e si basano sugli stessi elementi – respiro, profondità del tocco e intenzione del massaggiatore.

Conversano presenterà DYNAMIC BODY TOUCH: una tecnica che alterna stretching e yoga passivo a pressioni

dolci e profonde, con finalità anti-ageing, rivitalizzanti, drenanti e anti-cellulite.

A Beauty Forum Milano saranno presenti i vincitori del contest internazionale World Massage Championship.

Il MASSAGGIO VA-YA porta la firma di Bojan Miric, vincitore dell’edizione 2019: una tecnica specifica per il

viso, altamente performante se inserito all’interno di un trattamento anti-age. Konstantina Makri, vincitrice

nel 2018, presenterà la sessione “LO SPIRITO DEL DIO GRECO”, una terapia completa, che ringiovanisce

l’anima e il corpo. Tamer Morsy, fondatore di Heal of Hand Massage Therapy Londra, proporrà “BODY, MIND

AND SPIRIT”, un massaggio che lavora attivamente sul corpo, con un approccio che unisce fisicità, energia

ed emotività.



Tra i trattamenti in programma domenica 27 ottobre al Giardino dei Massaggi anche le sessioni dedicate allo sguardo e al make-up occhi di EYE LOVE YOU, con il make-up artist Rossano de Cesaris che presenterà un look Egyptian-style, e la consulente di immagine Elisa Bonandini con un focus dal titolo “Il potere dell’Armocromia applicata al make-up”. A chiudere il programma della giornata di domenica, la sessione “Trucco sposa: le tendenze più belle”, con la make-up artist Sarah Colognese.

Lunedì 28 ottobre saliranno in pedana i docenti di CIDESCO ITALIA. Ad aprire la giornata, Roberto Galieti e la sessione “IL MASSAGGIO DEI 108 MOVIMENTI: PER RISINTONIZZARSI SULLE FREQUENZE DELL’UNIVERSO”: un trattamento caratterizzato dal ripetersi di movimenti manuali con sequenze e intervalli ben precisi, seguendo anche forme geometriche specifiche. Il massaggio svolge un profondo effetto rilassante e riequilibrante. Gabriella Gallinaro proporrà “IL MASSAGGIO AMA EMOZIONE ARIA&TERRA: L’ENERGIA CHE INVADE IL CORPO LIBERANDO LA MENTE E APRENDO IL CUORE”. Attraverso pressioni perpendicolari su specifici punti/zone e le manovre avvolgenti, fluide e ipnotiche, il massaggio è una coccola per l’anima: libera e riequilibra l’energia vitale. Loretta Giudici presenterà “RBM REVITALIZING BODY MASSAGE: OBIETTIVO REMISE EN FORME”, un trattamento total body per dare energia al corpo e alla psiche, coniugando l’utilizzo di particolari sostanze con manovre specifiche che agiscono in profondità nel connettivo, donando un’immediata sensazione di benessere. In pedana anche Fabio Scotini con “MASSAGGIO DRT: DEEP RELAXING TONING”: grazie all’utilizzo di utensili in legno con sagomature specifiche, il massaggio permette di eseguire in un’unica sessione trattamenti ad azione miorilassante somato-psichica, tonificante e drenante. DERMALOGICA, brand professionale americano di proprietà di Unilever Professional leader per la cura del corpo e della pelle, con la sessione “DIGITAL DETOX”, per presentare un nuovo trattamento che aiuta a staccare la spina dal mondo digitale, eliminando le tossine che appesantiscono mente e corpo, senza dimenticare la cura della pelle.

In programma domenica e lunedì anche la sessione a cura di ESTETISPA. Annalisa Piccini, docente specializzata nella metodica del rimodellamento corpo, presenterà “LA SCULTURA DI ANNALISA”: un trattamento modellante corpo che, attraverso l’esecuzione di sblocchi connettivali, combatte l’accumulo di adipe su addome, culotte de cheval, fianchi e glutei.

Per informazioni, https://www.beautyforum-milano.it/