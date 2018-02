Cosmoprof Worldwide Bologna 2018: appuntamento a COSMO|Perfumery & Cosmetics

L'edizione 2018 di Cosmoprof Worldwide Bologna si caratterizza per un nuovo format “tailor made”, con l’obiettivo di facilitare le opportunità di networking e di business per aziende, retailer e operatori professionali presenti in manifestazione e rispondere alle esigenze specifiche per ogni settore.

È la novità che Cosmoprof propone per ottimizzare i percorsi di visita con una diversificazione delle giornate di apertura dei singoli comparti: da giovedì 15 a domenica 18 Marzo per tutti coloro che operano nel canale retail per i settori profumeria e cosmesi, green e per i padiglioni internazionali, in concomitanza con Cosmopack; da venerdi 16 a lunedi 19 marzo le aree di interesse per il canale professionale – hair, nail ed estetica & spa – con i padiglioni nazionali di Cina e Taiwan che mantengono la consueta apertura.

COSMO|PERFUMERY & COSMETICS - da giovedì 15 a domenica 18 Marzo 2018

Un percorso “personalizzato” per buyer, distributori e aziende interessati alle novità del mondo della profumeria e cosmesi: questo è COSMO|Perfumery & Cosmetics . Da giovedì 15 a domenica 18 Marzo le aziende del settore cosmesi e personal care, green e i padiglioni internazionali avranno inoltre la possibilità di entrare in contatto con i professionisti della filiera produttiva, grazie alla concomitanza con Cosmopack, l’evento dedicato all’eccellenza industriale. Grazie all’International Buyer Program, strumento consolidato del network Cosmoprof , top buyer, distributori e le più importanti catene retail internazionali potranno scoprire le ultime novità, per selezionare le proposte più adatte alle esigenze del canale.

All’interno del padiglione 19, Cosmoprime è il palcoscenico ideale, a ingresso selezionato, per le nuove tendenze della profumeria prestige e mass-tige per il canale retail. Anche quest’anno sono oltre 150 le aziende presenti, con una maggioranza di espositori internazionali. Tra le iniziative di Cosmoprime , l’Extraordinary Gallery, prestigiosa vetrina per le aziende della profumeria prestige, con prodotti di altissima qualità, espressione del meglio della ricerca e dello sviluppo in innovazione per il settore, in cui scoprire le ultimissime novità. 50 aziende provenienti da tutto il mondo porteranno a Bologna le materie prime più ricercate, il packaging più lussuoso e le formulazioni più innovative per le esigenze specifiche della pelle. Tra i comparti più premiati dal mercato, il mondo del green e della cosmesi naturale continua a crescere, grazie all’attenzione del consumatore per l’origine delle materie prime, l’eco-sostenibilità del processo produttivo e l’impatto sulle difese immunitarie della pelle.

All’interno di Cosmoprime , nel padiglione 19, due nuovi progetti saranno dedicati al mondo della cosmesi green. Extraordinary Gallery – The Green Selection ospiterà brand “indie beauty” che rispondono alla crescente domanda di prodotti naturali ed eco-sostenibili. Le aziende espositrici, provenienti da tutto il mondo, presenteranno linee caratterizzate da ingredienti di origine naturale di altissima qualità, dallo skincare ai sieri, dall’hair care al nail, specifici per uomo e donna. I brand presenti a Bologna promuovono un nuovo approccio al mondo della cosmesi, più consapevole e responsabile, seguendo la costante crescita di una clientela molto attenta a selezionare prodotti eco-sostenibili e privi di ingredienti sintetici, secondo i principi della “slow cosmetics” che si stanno diffondendo in tutto il mondo. All’interno del padiglione 19 sarà allestita anche l’area Green Prime, con brand masstige e prestige con una forte vocazione eco-friendly, particolarmente in linea con le caratteristiche della distribuzione retail.

Tones of Beauty accende l’attenzione sulla bellezza multiculturale, con prodotti per tipologie di capelli e di pelle per una clientela non caucasica. Un segmento in crescita costante, con un mercato internazionale e un aumento della ricerca specifica per nuove formulazioni adatte alle specificità di ciascun individuo.

Nell’area Green al padiglione 21N, con oltre 130 aziende, riflettori puntati su prodotti con ingredienti e componenti naturali e organiche, specifici per viso, corpo e capelli, make up, linee per uomini e bambini, prodotti fitoterapici e omeopatici, fragranze per ambienti, profumi, prodotti solari e infusi. Fragranze, make-up, accessori, skin care, toiletries per donne e uomini occuperanno i padiglioni 22 e 26 dedicati al settore Profumeria e Cosmesi, facilitando il percorso di visita degli operatori per il settore. Sono oltre 250 le aziende presenti, provenienti dai principali mercati internazionali, che presenteranno a Bologna le loro ultime collezioni, adatte per la distribuzione in Italia e in Europa.

Grazie alle relazioni stabilite dal network Cosmoprof con le associazioni e le camere di commercio di tutto il mondo aumentano i padiglioni nazionali, che ospitano le piccole e medie imprese di mercati internazionali, offrendo un’opportunità unica di visibilità e di networking con gli oltre 250.000 operatori provenienti da 150 paesi che ogni anno si riuniscono a Cosmoprof Worldwide Bologna . Tra i paesi presenti all’edizione 2018, dal 15 al 18 Marzo esporranno Belgio, Brasile, Corea, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Israele, Italia, Lettonia, Polonia, Spagna, Stati Uniti e, per la prima volta, la collettiva in rappresentanza della Svezia. Dal 16 al 19 Marzo, in concomitanza con Cosmo|Hair & Nail & Beauty Salon dedicato al mondo professionale, saranno visitabili i padiglioni di Cina e Taiwan.

Cosmoprime ospiterà anche la Cosmopack Factory, che per il 2018 presenterà Powderful, un progetto integrato di produzione di una palette, dal concept e dal design del prodotto al processo produttivo, fino al posizionamento nel punto vendita del canale retail. Riflettori accesi sul posizionamento del prodotto e sull’esperienza di acquisto all’interno del canale retail, con nuove soluzioni espositive per il punto vendita legate alle tecnologie della virtual reality.

COSMOPROF AWARDS

Cosmoprof Worldwide Bologna è l'osservatorio più importante al mondo per le tendenze e le novità del settore beauty. A premiare i prodotti più innovativi, Cosmoprof Awards , l'iniziativa che coinvolge aziende di tutti i settori dell'industria beauty presenti in manifestazione, in collaborazione con l'agenzia di trend internazionale Beautystreams. Cosmoprof Awards celebra la creatività e la strategia di marketing più performante degli espositori e brand di prodotto finito per tutti i settori presenti in manifestazione. Tutte le aziende espositrici possono candidarsi ai Cosmoprof Awards inviando i propri progetti entro e non oltre il 5 febbraio 2018 tramite il sito www.cosmoprofawards.com/it

COSMOTALKS