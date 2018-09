Cozze con Escherichia Coli: allarme cozze contaminate provenienti dalla Grecia

COZZE GRECHE CONTAMINATE: È ALLARME IN TUTTA ITALIA

Cozze contaminate da Escherichia Coli, maxi-richiamo in tutta Italia, da Nord a Sud. L’allarme riguarda le cozze vive (Mytilus Galloprovincialis) provenienti dalla Grecia e già immesse sul mercato nazionale che, da un’analisi effettuata a campione, risulterebbero infetta dell’Escherichia Coli per valori oltre i limiti di legge (fino a 1300 MPN/ 100 g).

COZZE GRECHE CONTAMINATE, ALLARME EUROPEO: LE COZZE VIVE CONTENGONO IL BATTERIO ESCHERICHIA COLI

A lanciare l’allarme cozze contaminate provenienti dalla Grecia rigurda tutta l’Europa, a lanciarlo infatti è stata la Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare.

ALLARME COZZE CONTAMINATE: AVVIATO IL RITIRO IN TUTTA ITALIA

Non sarà facile riuscire a ritirare tutti i lotti di cozze contaminate da escherichia coli che potrebbero essere finiti anche in piccoli punti vendita, pescherie e mercati rionali, oltre che in alcuni siti della grande distribuzione. Le operazioni di ritiro, tuttavia, sono già iniziate. Cosa fare dunque? L’invito è quello di acquistare prodotti ben etichettati e, in caso di dubbi, provvedere a sottoporle al controllo delle Asl.

RITIRO COZZE DAL MERCATO, RISCHIO CONTAMINAZIONE ESCHERICHIA COLI: I SINTOMI

Ritirate cozze provenienti dalla Grecia contaminate da batterio Escherichia Coli. I sintomi di una eventuale intossicazione da Escherichia Coli sono nausea e vomito, forti crampi addominali e diarrea con conseguenti danni per l’apparato digerente.