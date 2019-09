Check up cuore farmacia: boom esami grazie a telemedicina

Check up cuore farmacia: l'introduzione della telemedicina per gli esami di base al cuore ha visto crescere le prestazioni del 46% rispetto al 2018 - Salute e benessere

Il cuore è un organo molto sensibile e la cui salute deve essere considerata ogni giorno. Se non funziona a dovere influenza negativamente anche i meccanismi che governano altre organi importanti. Fortunatamente oggi per eseguire il check up cuore non è più necessario andare in ospedale grazie alle 4.300 farmacie sparse per l'Italia che utilizzano la telemedicina.

Check up cuore farmacia: quali esami del cuore fare - Salute e benessere

In farmacia è quindi possibile eseguire esami per il cuore come elettrocardiocarma, misurazione della pressione o dell'attività cardiaca nell'arco della giornata. Tutto questo grazie alla diffusione della telemedicina. Non solo, il numero delle prestazioni è cresciuto del 46% secondo i dati diffusi dalle due società che hanno dato vita al progetto, ovvero HTN Virtual Hospital e Federfarma.

Check up cuore farmacia: telemedicina, come funziona per il controllo della salute del cuore - Salute e benessere

"Le farmacie che offrono il servizio - spiega all'ANSA il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia - hanno uno spazio dedicato dove l'esame viene effettuato attraverso dispositivi ospedalieri; il tracciato dell'esame viene inviato a un centro specialistico certificato che a sua volta, dopo la lettura dei dati, invia alla farmacia la refertazione degli esami per via telematica in tempi brevissimi. Qualora i risultati fossero anomali, il paziente viene inviato al medico curante o, a seconda della gravità, al pronto soccorso. Questo ha permesso di salvare molte persone con infarti del miocardio in atto".

Check up cuore farmacia: i numeri della telemedicina per il monitoraggio del cuore - Salute e benessere

Il progetto "check up cuore farmacia" con la telemedicina è partito come progetto pilota ma nel secondo trimestre del 2019 sono state eseguite ben 29mila diagnosi, ovvero circa 10mila in più rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. Nel primo semestre del 2019 sono state erogate 62mila prestazioni (+ 44%) mentre cresce del 5% il numero di farmacie che si avvalgono dei servizi di telemedicina per il check up cuore, che oggi sono 4.382 su un totale di circa 19mila.