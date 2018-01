Curry e curcuma proprietà: una dose giornaliera per memoria e umore

Le proprietà di curry e curcuma: curcuma e disturbi della memoria

La curcuma è uno degli ingredienti base del curry. La spezia antichissima e dalle proprietà benefiche molteplici, si può trovare sia sotto forma di radice che in polvere. Oltre a comprovate virtù antinfiammatorie, antiossidanti e dimagranti, la curcuma ha la capacità di migliorare la memoria e l'umore.

Curcuma e curry proprietà antinfiammatorie. Ecco la spezia che migliora la memoria. La ricerca

Lo dimostra una ricerca condotta dall'Università della California pubblicata sull'American Journal of Geriatric Psychiatry che ha preso in esame 40 adulti tra i 50 e i 90 anni con lievi disturbi della memoria. La ricerca ha dimostrato risultati migliori del 28% su chi aveva assunto curcuma ogni giorno. E non solo, i benefici riscontrati nel campione preso in esame riguardavano anche un lieve miglioramento dell'umore e delle regioni del cervello che controllano le funzioni emotive e della memoria. Ecco perché la curcuma potrebbe avere un peso decisivo, in futuro, nella cura dell’ Alzheimer.

Curry e curcuma proprietà per la memoria: ecco i benefici della curcuma. Come assumerla

Il migliore utilizzo è sicuramente quello a crudo. Per mantenere le sue proprietà, è necessario inserire la spezia orientale a fine cottura nelle pietanze insieme al pepe nero oppure olio d’oliva. La dose consigliata è di 3-5 grammi al giorno o associare il suo consumo al pepe nero o all’olio per migliorare l’assorbimento che altrimenti sarebbe difficoltoso per il nostro organismo. Inoltre la curcuma può essere assunta in un 1 litro di acqua portata ad ebollizione e bevuta in due tazze di tè al giorno, magari in aggiunta al miele ed a un pizzico di pepe nero