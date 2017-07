Dante Medical Solutions raddoppia il fatturato rispetto al 2016

Dopo soli sei mesi dalla chiusura del bilancio 2016 la startup milanese termina il primo semestre 2017 superando i risultati dell’anno passato.



Una crescita che non si limita solo all’aspetto finanziario ma che si espande in tutti gli ambiti d’impresa della startup grazie alla sinergia tra le partnership commerciali chiuse nel 2016, la focalizzazione sul marketing digitale e una sempre attenta e capillare attenzione alla sezione ricerca e sviluppo.

“Siamo in linea con il percorso che abbiamo iniziato meno di 18 mesi fa con Mind the Gum” racconta Carlo Pautrie Fondatore e Presidente della Dante MS : “il nostro primo prodotto, integratore alimentare per memoria concentrazione ed energia, ha venduto oltre 600mila pezzi in più di 1000 punti vendita tra farmacie, bar e tabacchi in tutta la penisola italiana.”

A portare in positivo le vendite di Mind the Gum non solo i punti fisici ma anche le transazioni che avvengono tramite l’e-commerce del prodotto: “non avremmo mai pensato di poter vendere una gomma da masticare online. Fortunatamente, quasi in maniera casuale abbiamo realizzato l’e-commerce, canale di vendita che oggi genera il 25% del nostro fatturato”.



Perfettamente in linea con le previsioni di crescita per i prossimi 3 anni, la Dante Medical Solutions si pone di incrementare sempre più l’area di ricerca e sviluppo con la creazione e il lancio, entro la fine del 2017, di innovativi integratori alimentari sul mercato.