Denti bianchi uguale un cuore sano: tutti i segreti per un sorriso perfetto

Denti bianchi: un nuovo studio afferma che la salute dei denti è associata ad un minor rischio di malattie al cuore. Ecco i consigli degli esperti per un sorriso perfetto - Salute e benessere

Tutti sognano denti bianchi ma la cosa più importante non è tanto il colore quanto che siano sani. Un nuovo studio condotto dall'Università islamica Imam Muhammad bin Sa'ud e presentato alla conferenza mediorientale dell'American College of Cardiology a Dubai afferma infatti che ci sia una diretta correlazione tra denti bianchi e la salute del cuore.

Denti malati e cuore: chi ha perso qualche dente ha un maggior rischio di malattie cardiovascolari - Salute e benessere

La ricerca afferma che chi ha perso uno o più denti per cause non traumatiche ha un maggiore rischio di sviluppare in futuro malattie cardiovascolari che possono portare ad ictus e infarto. La prima causa di perdita dei denti dopo i 30 anni, sottolineano gli esperti, è la paradontite, patologia che se non curata correttamente provoca una infiammazione del cavo orale.

Denti bianchi: una bocca sana vuole dire un cuore sano - Salute e benessere

Lo studio ha riguardato oltre 316mila persone tra i 40 e i 79 anni. L'8% del campione era completamente sdentato mentre il 13% soffriva di malattie cardiovascolari. Dall'analisi dei dati clinici è emerso che solo il 7% di coloro che aveva una qualche malattia al cuore avevano anche perso diversi denti. I ricercatori hanno trovato una forte correlazione con le malattie cardiovascolari anche nel caso di perdita solo parziale dei denti (da 1 a 6).

Come avere denti sani? Sopra i 40 anni biosgna avere maggiore attenzione a problemi come la paradontite - Salute e benessere

"I nostri risultati confermano la tesi di una associazione tra salute della bocca e salute cardiovascolare - ha dichiarato Hamad Mohammed Qabha, autore principale dello studio - Se i denti di un individuo cadono, devono esserci altri sottostanti problemi di salute. I clinici dovrebbero raccomandare che le persone sopra i 40 anni ricevano adeguate cure odontoiatriche per prevenire le malattie che portano a perdita di denti e quindi potenzialmente prevenire future malattie cardiovascolari".

Come avere denti bianchi? 5 consigli per un sorriso smagliante - Salute e benessere

Per avere denti bianchi e mantenere il cuore in salute ci sono alcune semplici regole da seguire. Il dentista Marco Bondatti ha realizzato per MioDottore un decalogo con indicazioni utili ed efficaci per la corretta prevenzione del cavo orale: