Denti tornano sani con staminali. Farmaco anti-alzheimer per denti e dentisti



Denti che si auto-riparano grazie alle cellule staminali. La nuova frontiera, dopo i denti fabbricati in provetta. Le cellule staminali formano il tessuto fra smalto e polpa (la dentina) si possono stimolare a crescere grazie a un farmaco usato contro l'Alzheimer.



Denti tornano sani con le cellule staminali. La ricerca sulla riparazione dentale



La rivista Scientific Reports racconta l'esperimento condotto sui topi sotto la guida di Paul Sharpe, del King's College di Londra che da anni lavore per creare denti in laboratorio. Il metodo punta sulla capacità che hanno i denti di ripararsi dopo un piccolo danno, ma la rende piu' efficace e la potenzia al punto da non dover ricorrere alle otturazioni, in seguito a un'infezione come la carie. Dopo un danno, i denti per proteggere la polpa producono un sottile strato di dentina. Strato che non basta per riparare grandi cavità lasciate dalla carie. Da qui i dentisti che usano otturazioni artificiali, come cementi a base di calcio o di silicio. Otturazione che vanno cambiate se il dente si riammala o se l'otturazione si deteriora e cade.



Denti tornano sani con le staminali: farmaco anti-Alzheimer ripara i denti. Ecco la molecola



La molecola chiamata GSK-3 (glicogeno sintasi chinasi) invece cambia l'approccio per la riparazione dei denti. E' una sostanza usata per curare alcune malattie neurologiche, tra cui l'Alzheimer, e che stimola le cellule staminali che formano la dentina. Gli scienziati hanno messo la molecola nei denti attraverso spugne biodegradabili di 'colla' biologica, ossia collagene. Una volta imbevute della molecola, le spugne sono state inserite nella cavita' da riparare, dove hanno liberato il farmaco che ha stimolato le staminali che producono la dentina, riparando il dente in un periodo compreso tra 4 e 6 settimane. La spugna si e' degradata nel tempo e lo spazio occupato e' stato sostituito dal nuovo tessuto.



Denti tornano sani con le staminali: farmaco anti-Alzheimer ripara i denti. Parla il ricercatore



"Si 'riesce sia a proteggere la polpa sia a ripristinare la dentina'', spiega Paul Sharpe. Il gruppo aveva già creato denti in provetta nel 2013 a partire da cellule raccolte dai tessuti che rivestono le gengive e da cellule staminali adulte. Va detto però che il primo dente completo costruito in laboratorio e trapiantato in un topo era stato ottenuto nel 2011 in Giappone, grazie a Takashi Tsuji, dell'universita' delle Scienze di Tokyo. La gemma dentale, punto di partenza per il dente biotech, era stata ottenuta grazie alla tecnica con cui nel 2007 gli stessi ricercatori avevano fabbricato una gemma dentale a partire da cellule staminali.