Depressione news: la depressione dei padri è legata a quella delle figlie

DEPRESSIONE: ADOLESCENTI HANNO UN RISCHIO DEPRESSIONE PIÙ ALTO SE I PADRI ERANO DEPRESSI DOPO LA LORO NASCITA | DEPRESSIONE NEWS

Una ragazza adolescente è più a rischio di sviluppare problemi di salute mentale se suo padre ha sperimentato la depressione post partum, secondo una nuova ricerca inglese.

Uno studio su oltre 3.000 famiglie nella zona di Bristol in Inghilterra ha rilevato che uno su 20 padri ha sperimentato depressione post partum nelle settimane successive alla nascita del loro bambino. I ricercatori hanno trovato un legame tra gli uomini con la depressione post partum e le loro figlie che soffrivano di depressione all'età di 18 anni.

DEPRESSIONE NEWS: LA DEPRESSIONE POST PARTUM NEI PADRI È UNA CAUSA DI RISCHIO DEPRESSIONE NELLE FIGLIE, LO STUDIO

Il rischio depressione "piccolo ma significativo" è stato rilevato solo nelle figlie. I figli maschi non sono stati influenzati, ha detto lo studio, pubblicato sulla rivista JAMA Psychiatry. La ricerca, Avon Longitudinal Study of Parents and Children , in corso dal 1991, ha esaminato 3.176 coppie padre e figlio.

Gli autori hanno detto che non era chiaro il motivo per cui le ragazze potevano essere più colpite rispetto ai ragazzi a quell'età, ma ciò potrebbe essere collegato a specifici aspetti delle relazioni padre-figlia mentre le ragazze attraversavano l'adolescenza.

I ricercatori hanno detto che i risultati potrebbero avere implicazioni per i servizi perinatali, che tradizionalmente si concentrano sull'identificazione e il trattamento della depressione post-partum nelle madri.

Paul Ramchandani, della Faculty of Education dell’Università di Cambridge, ha dichiarato: "La ricerca sulle famiglie di Bristol ha già dimostrato che i padri possono sperimentare la depressione post partum come nelle madri. Ciò che è nuovo in questo articolo è che siamo stati in grado di seguire i giovani dalla nascita fino all'età di 18 anni, quando sono stati intervistati sulla loro esperienza di depressione. Quei giovani i cui padri erano stati depressi al momento della loro nascita avevano un più altorischio di depressione all'età di 18 anni. "

Ramchandani ha aggiunto che il team ha anche esaminato alcuni dei modi in cui la depressione nei padri potrebbe aver colpito i bambini. Ha detto: "Sembra che la depressione nei padri sia collegata a un maggiore livello di stress in tutta la famiglia, e che questo potrebbe influenzare la prole. Sebbene molti bambini non siano influenzati dalla depressione dei genitori, i risultati di questo studio sottolineano l'importanza di fornire un aiuto adeguato ai padri e alle madri. "