Depressione post parto: come prevedere la depressione post partum

DEPRESSIONE POST PARTO: LE QUATTRO CARATTERISTICHE PER PREVEDERLA

Per prevedere la depressione post parto esistono quattro caratteristiche. Queste caratteristiche permettono di capire se una donna sperimenterà una depressione postpartum e se i suoi sintomi peggioreranno nel corso del primo anno dopo il parto.

Identificare i fattori in anticipo potrebbe consentire un trattamento precedente e migliorare le possibilità di un recupero completo, affermano i ricercatori.

Le quattro caratteristiche sono:

Numero di bambini

Capacità di funzionare nella vita generale, al lavoro e nelle relazioni

Livello di istruzione, che può determinare l'accesso alle risorse

Gravità di depressione a 4-8 settimane dopo il parto

DEPRESSIONE POSTPARTUM NON CURATA: DURATA E FASI DELLA DEPRESSIONE POST PARTO

Una madre con depressione postpartum può cadere in una delle tre fasi della depressione post parto: remissione graduale (nel tempo inizia a migliorare); miglioramento parziale (a 12 mesi dopo il parto, è diretta verso una direzione positiva ma continua ad avere sintomi); e cronica grave (i suoi sintomi iniziano allo stesso livello della fase di miglioramento parziale ma peggiorano nel tempo).

DEPRESSIONE POSTPARTUM SINTOMI E DURATA

Le madri con depressione postpartum in genere mostrano sintomi come difficoltà a dormire, sentimenti di inutilità o senso di colpa eccessivo, incapacità di fronteggiare emozioni negative, incapacità di concentrarsi e, in generale, stress emotivo.

La depressione postpartum colpisce non solo la madre, ma può anche influenzare negativamente il funzionamento e la salute del bambino. Può influenzare lo sviluppo emotivo del bambino e la capacità di regolare le proprie emozioni e conferire un maggiore rischio di ansia e depressione.

Più a lungo la depressione di una donna non viene curata, più è difficile per lei tornare in pista. Può anche richiedere del tempo trovare il farmaco giusto contro la depressione post parto.

DEPRESSIONE POSTPARTUM TRATTAMENTI E TEMPI DI GUARIGIONE PER COMBATTERLA

Il trattamento per le donne nel gruppo severo cronico differisce basato sull'individuo ma potrebbe includere la psicoterapia e / o il farmaco. I medici possono richiedere l'aiuto del padre o di altri membri della famiglia o possono cercare cure di alto livello come un ciclo intensivo di trattamento ambulatoriale per la madre.

Uno studio longitudinale americano, finanziato dal National Institute of Mental Health del National Institutes of Health, ha esaminato i dati raccolti tra il 2006 e il 2011 di donne che sono state in cura presso un centro medico accademico a Pittsburgh, in Pennsylvania. Le donne con un disturbo depressivo postpartum hanno partecipato allo studio e alle valutazioni di gravità dei sintomi a 4-8 settimane (assunzione), 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi dopo il parto. I medici hanno intervistato le donne sulla gravità dei loro sintomi depressivi, sulla storia medica e psichiatrica, sul funzionamento, sull'esperienza ostetrica e sullo stato infantile.

Gli scienziati hanno assegnato un punteggio a ciascuna donna in base alle quattro caratteristiche e, utilizzando un algoritmo computazionale che predice ogni fase della depressione, hanno indicato qual era il grado di probabilità e su quale gruppo ogni donna sarebbe caduta. Le previsioni dello studio erano accurate al 72,8%.