Depressione, sintomi e rimedi fai da te per combatterla

Tè rimedio per la depressione: bere tisane e tè contro i sintomi della depressione

La depressione è un disturbo dell'umore comune che può influire negativamente su come ci si sente, sul pensiero e sulle azioni. Spesso la depressione causa una perdita generale di interesse per le cose e una persistente sensazione di tristezza. Molte persone si sentono meglio quando bevono le tisane. Bere tisane, infatti, può aiutare ad alleviare i sintomi della depressione. Questo metodo può essere di aiuto ma non bisogna dimenticare che la depressione è una grave malattia e che, se interferisce con le attività quotidiane bisogna affidarsi ad un medico competente.

Tè per gestire la depressione: bere il tè per combattere la depressione funziona?

Ci sono studi che suggeriscono di bere il tè per il trattamento della depressione. Nello specifico, una meta-analisi del 2015 di 11 studi e 13 rapporti ha rivelato che esiste una correlazione tra consumo di tè e diminuzione del rischio di depressione. Ecco quali tipi di tè aiutano a combattere l’insorgenza degli stati depressivi.

Tè per combattere ansia e depressione: rimedi veloci e fai-da te contro la depressione

Rimedio contro depressione e ansia: Tè alla camomilla

Uno studio del 2016 sulla camomilla somministrato a pazienti con disturbo d'ansia generalizzato (GAD) ha dimostrato una riduzione dei sintomi da GAD. Ha anche rivelato una riduzione delle recidive di ansia durante il periodo di studio dei cinque anni, anche se i ricercatori hanno detto che non era statisticamente significativo.

Rimedio contro depressione e ansia: Tè di erba di San Giovanni

Non è chiaro se l'erba di San Giovanni sia utile o meno per le persone depresse. Una revisione più vecchia del 2008 di 29 studi internazionali ha concluso che l'erba di San Giovanni era efficace per la depressione come antidepressivo da prescrizione. Ma un altro studio del 2011 ha concluso che l'erba di San Giovanni non aveva alcun beneficio statisticamente significativo.

Rimedio contro depressione e ansia: Tè alla melissa

Secondo una ricerca del 2014, due studi in cui i partecipanti hanno bevuto tè freddo con melissa o mangiato yogurt con melissa hanno mostrato effetti positivi sull'umore e sulla riduzione del livello di ansia.

Rimedio contro depressione e ansia: Tè verde

Uno studio del 2009 su individui di età pari o superiore ai 70 anni ha mostrato che esiste una minore prevalenza dei sintomi della depressione quando si assume tè verde frequentemente. Inoltre, secondo un altro studio condotto su animali, il consumo di tè verde aumenta la dopamina e la serotonina la quale è stata collegata alla riduzione dei sintomi della depressione.

Altri tè alle erbe per combattere la depressione

Sebbene non esista alcuna ricerca clinica per sostenere le affermazioni, i sostenitori della medicina alternativa suggeriscono che i seguenti tè potrebbero avere un effetto benefico per le persone che soffrono di depressione:



• Tè alla menta piperita

• Tè alla passiflora tè alla rosa

• Tè e sollievo dallo stress

Stress causa di ansia e depressione: l’importanza di un aiuto medico

Troppo stress può influenzare la depressione e l'ansia. Alcune persone si rilassano quando compiono il rituale di riempire il bollitore, portarlo a ebollizione, guardare il tè in infusione, e poi starsene seduti tranquillamente sorseggiando tè caldo.

Secondo l'American Psychiatric Association, a un certo punto della loro vita, circa 1 persona su 6 sperimenterà depressione. Bere tè potrebbe aiutare contro i sintomi depressivi, ma non bisogna dimenticare che la depressione deve essere curata da un medico specialista. Ecco perchè discutere con il medico è fondamentale: alcune erbe possono interagire con i farmaci prescritti e influenzare negativamente la salute.