Di Lernia presenta Peranziani.it, la Community dei "Senior"

In una società la cui età media è sempre più elevata, è importante ripensare al network di servizi dedicati alla terza età. Un'età caratterizzata da fragilità e dal bisogno di assistenza, ma anche da una crescente forza economica, visto che gli Over 65 stanno diventando gli spender di maggior rilievo. Lanciato lo scorso novembre, il portale Peranziani.it presenta un'ampia gamma di strutture residenziali, RSA, servizi di assistenza domiciliare integrata, centri per l'Alzheimer, case famiglia, case albergo e centri di riabilitazioni in tutta Italia. Inoltre, per i "senior" che sono ancora indipendenti è possibile pensare a formule residenziali particolari, nelle quali sviluppare socialità e ricevere l'aiuto di cui si ha bisogno, ma senza rinunciare alla propria privacy e ai propri spazi di autodeterminazioni. Nell'intervista con Lino Di Lernia approfondiamo tutti questi argomenti: