Diabete, come prevenirlo dedicando due minuti a settimana allo sport

Diabete, come prevenirlo con l’attività fisica: bastano due minuti a settimana

Secondo gli studiosi della University of Aberdeen, in Scozia, due minuti di attività fisica a settimana sono sufficienti per prevenire il rischio di contrarre il diabete di tipo 2. Ciò che conta è che l’esercizio fisico effettuato sia intenso.

“Solo due sessioni di allenamento intenso della durata di un minuto alla settimana possono prevenire il rischio di sviluppo del diabete” hanno spiegato.

Diabete, per ridurre il rischio basta fare sport intenso due minuti a settimana-Diabete come evitarlo

Gli esperti hanno rilevato che allenamenti molto brevi, ma intensi, possono migliorare notevolmente i valori medici di pazienti a rischio di diabete. I ricercatori hanno analizzato lo stato di salute di persone in sovrappeso, esposte al rischio di diabete. I partecipanti hanno utilizzato la cyclette in modo molto intenso, pedalando 10 volte per 6 secondi ognuna, due volte alla settimana. L’allenamento è stato ripetuto per 8 settimane.

Diabete: con lo sport intenso benefici al sistema cardiovascolare e maggiore sensibilità all’insulina

Dai risultati dello studio sono emersi miglioramenti nel sistema cardiovascolare e un aumento della sensibilità all’insulina. Questo grazie alla migliore capacità del corpo di ripulire il sangue dagli zuccheri. Per prevenire il rischio di sviluppo del diabete, secondo gli esperti, è sufficiente dunque svolgere attività fisica intensa, due volte a settimana.

Prevenire il diabete con lo sport: due minuti intensi a settimana equivalgono a 30 minuti di attività fisica

Gli esperti che hanno condotto lo studio ritengono che brevi allenamenti intensi di due minuti a settimana non siano meno efficaci di sessioni giornaliere di 30 minuti di attività fisica sostenuta.