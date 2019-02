Diabete conseguenze: donne con diabete più a rischio di cancro al seno

Diabete e cancro al seno come conseguenza del diabete nelle donne: studio olandese esamina 6.267 donne

Le donne con il diabete hanno una maggiore probabilità di sviluppare una forma di cancro al seno più avanzata e difficile da trattare rispetto a quelle senza la malattia,. La scoperta è frutto di uno studio olandese.

I ricercatori hanno esaminato i dati ricavati da un campione di 6.267 donne con diagnosi di cancro al seno prese in esame dal 2002 al 2014, tra cui 1.567 pazienti con diabete di tipo 2.

Le conseguenze del diabete nelle donne: rischio elevato di cancro al seno e tumori aggressivi. I risultati dello studio olandese

Dai risultati dello studio olandese è emerso che le donne con diabete mostravano il 28% in più di probabilità di avere diagnosi di tumori più avanzati e aggressivi rispetto alle donne senza diabete. Tuttavia il fatto che le donne con diabete avesse utilizzato l'insulina non sembra influire sulle caratteristiche intrinseche dei loro cancri al seno.

"Questa scoperta è importante per le pazienti con diabete di tipo 2, le quali potrebbero mostrare qualche preoccupazione riguardante il modo in cui il trattamento insulinico può influire sul rischio di cancro al seno" – ha rivelato Christina Dieli-Conwright, ricercatrice dell'Università della California del Sud di Los Angeles.

Diabete di tipo 2 cos’è, conseguenze e sintomi. L’uso di farmaci e di insulina per la glicemia

Il diabete di tipo 2, la forma più comune, è legato all'obesità e all'invecchiamento e si verifica quando il corpo non può utilizzare correttamente o produrre abbastanza insulina ormonale per convertire gli zuccheri nel sangue in energia. La mancata gestione della condizione può portare a complicazioni come cecità, insufficienza renale, danni ai nervi e amputazioni.

Molte persone con diabete di tipo 2 possono controllare i propri sintomi con farmaci prescritti per aiutare a ridurre la glicemia e con modifiche dello stile di vita come mangiare cibi più sani e fare più esercizio fisico. Alcuni di questi pazienti devono anche iniettare l'insulina per aiutare a regolare la glicemia.

Donne con diabete di tipo 2 e insulina: maggiore rischio di tumori aggressivi e cancro al seno. Donne che usano insulina a rischio cancro

Alcune ricerche precedenti hanno collegato l'uso di insulina a un aumentato rischio di cancro al seno nelle donne con diabete di tipo 2. I risultati osservato dai ricercatori del Diabetes Care sono stati misti e spesso mancavano informazioni dettagliate sui tipi esatti di tumori sviluppati dalle donne.

Nello studio olandese, invece, le donne con diabete sono risultate più esposte all’insorgenza di tumori in fase avanzata e diffusi a più linfonodi che circondano il seno. Le donne con diabete avevano anche maggiori probabilità di avere tumori "graduati" più aggressivi e più inclini a crescere e diffondersi rapidamente nel corpo. La metà delle 388 donne che assumevano insulina per tenere a bada il diabete avevano assunto insulina per almeno 3,4 anni.

I ricercatori non hanno però riscontrato alcuna connessione tra la durata dell'uso di insulina e le caratteristiche del cancro al seno.