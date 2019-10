Diabete, cosa mangiare per prevenirlo: una spezia aiuta-DIABETE ALIMENTAZIONE

Diabete, cosa mangiare per prevenirlo: una spezia aiuta-DIABETE ALIMENTI CONSIGLIATI

Secondo i dati Istat 2018, sono circa 3 milioni le persone colpite da diabete in Italia. Per abbassare i livelli di glucosio nel sangue è fondamentale seguire una corretta alimentazione, così come è opportuno farlo per evitare di ammalarsi. A tal fine, gli scienziati del Rowett Institute dell’Università di Aberdeen hanno individuato una spezia in grado di prevenire il rischio.

Diabete, la cannella previene il rischio: una varietà è più efficace delle altre

La cannella è considerata una spezia efficace nella lotta contro il diabete. Tuttavia, da un recente studio, è emerso che una varietà è più efficace delle altre. Si tratta della cannella proveniente dallo Sri Lanca. Mettendo a confronto le quattro varietà principali della spezia, gli scienziati del Rowett Institute hanno scoperto che la cannella di Ceylon, dunque la più rara, è la più efficace nel ridurre il livello di zucchero nel sangue.

Diabete, la cannella previene il rischio

Il dottor Viren Ranawana, il nutrizionista che ha condotto lo studio, ha spiegato che questa spezia da sola non in grado di curare il diabete, ma è utile a fini preventivi: “Si tratta solo di prevenzione. Come possiamo impedire alle persone di ammalarsi? Si spera che abbiano una dieta ricca di questi prodotti naturali che sono ricchi di sostanze nutritive”, come si legge sul The Sunday Post.

L’esperto ha poi aggiunto: “Nelle medicine tradizionali, come in Cina e in India, la cannella è spesso raccomandata come trattamento per tutto il corpo, ma l’unico aspetto che non è stato studiato sono le differenze varietali. Abbiamo pensato che sarebbe stato interessante prendere le quattro varietà principali di cannella, usate in cucina in tutto il mondo e confrontare le loro proprietà diabetiche”.

La cannella è infatti coltivata in tutta l’Asia, con Cina, Vietnam e Indonesia che riforniscono gran paret del mondo. Confrontando le 4 principali varietà, i ricercatori sono riusciti a scoprire che quella proveniente dallo Sri Lanca è la più efficace.

Cannella contro diabete di tipo 1 e di tipo 2

“L’aggiunta di cannella ai cibi ricchi di amido potrebbe essere utile nel ridurre l’effetto sui livelli di glucosio nel sangue nelle persone con diabete di tipo 1 o di tipo 2” ha affermati il dott. David Cavan, ex direttore delle politiche e dei programmi dell’International Diabetes Federation.