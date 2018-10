Diabete, cure: il superdrink che previene l’aumento di zucchero nel sangue

CURA DEL DIABETE: ECCO IL SUPERDRINK CONTRO IL DIABETE DI TIPO 2

Il rischio del diabete di tipo 2 potrebbe essere ridotto seguendo una dieta sana ed equilibrata e facendo esercizio fisico regolare. Ma da oggi si possono anche evitare i sintomi di glicemia elevata aggiungendo questa bevanda alla routine della colazione.

Per ridurre il rischio di diabete di tipo due è fortemente consigliato bere a colazione tè verde.

Gli esperti di Diabetes.co.uk dichiarano che il tè verde potrebbe ridurre le possibilità di sviluppare la condizione di glicemia alta.

Il tè verde, proseguono gli esperti, è un'ottima bevanda per i pazienti diabetici, in quanto contribuisce a migliorare la sensibilità all'insulina, Potrebbe anche ridurre il rischio di malattie cardiache. Questo è fondamentale, poiché i diabetici sono più a rischio di queste patologie.

Ma i benefici per la salute del tè sono limitati al tè nero o al tè verde. Ciò significa niente zucchero, latte e tè alle erbe.

Uno studio olandese del 2009, riporta sempre il sito web, indica che bere tre tazze di tè (o caffè) potrebbe ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 del 40%.

Altri consigli per prevenire il diabete di tipo 2 includono:

Mangiare quantità minime di alimenti trasformati

Mangiare verdure fresche regolarmente durante il giorno

Farel'attività fisica in ogni giorno

Non fumare

Mantenere basso il consumo di alcol

DIABETE TIPO 2 COS’È

Il diabete di tipo 2 è una condizione che dura tutta la vita e che può influire sulla quotidianità. I pazienti possono aver bisogno di cambiare la propria dieta, assumere farmaci o fare controlli regolari.

DIABETE SINTOMI

Molte persone potrebbero avere il diabete senza nemmeno saperlo, poiché i sintomi non ti fanno necessariamente sentire male. Sentirsi molto stanchi, avere una sete inestinguibile o avere visione offuscata potrebbe anche essere un segnale di allarme.

Se si presentano questi sintomi o se si pensa di essere a rischio diabete tipo 2 bisogna sempre consultare il proprio medico prima di sperimentare ogni tipo di cura naturale o farmacologica che sia