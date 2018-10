Diabete di tipo 1, ecco come prevedere il rischio di diabete nei bambini

Diabete nei bambini, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 è legato al microbioma

Il rischio per i bambini di avere il diabete da adulti sarebbe già scritto nel microbioma. Il legame inatteso tra stato di salute dei bambini e microbioma infantile emerge da due studi pubblicati dalla fonte 'Nature'. I risultati di questi studi forniscono interessanti informazioni sul legame tra microbioma, sviluppo infantile e rischio di diabete di tipo 1.

Diabete, scoperto legame tra microbioma e diabete di tipo 1. Le 3 fasi del microbioma nei bambini

Sembra che la composizione dei microrganismi che 'abitano' nell'intestino dei piccolissimi abbia tre fasi, dalla nascita fino ai 4 anni. Il microbioma è associato a diversi rischi di malattia, incluso il diabete di tipo 1. Uno studio condotto da Joseph Petrosino del Baylor College of Medicine di Houston ha studiato questa relazione grazie all'esame di campioni provenienti da sei centri clinici in Stati Uniti, Svezia, Germania e Finlandia. I ricercatori hanno analizzato 12.500 campioni di feci di 903 bambini, raccolti mensilmente da piccoli tra 3 e 46 mesi. Così i ricercatori hanno visto che la composizione del microbioma è cambiata nel tempo in tre fasi distinte: sviluppo (3-14 mesi), fase di transizione (15-30 mesi) e fase stabile (31 mesi in poi).

Nella prima fase, l'allattamento al seno è stato associato a livelli più alti di batteri Bifidobacterium, mentre la diversità del microbioma è aumentata dopo lo svezzamento poiché i bambini hanno consumato una maggiore varietà di alimenti. Il parto vaginale, inoltre, è stato associato ad un temporaneo aumento dei batteri Bacteroides, che a loro volta erano associati ad un aumento della diversità e maturazione intestinale indipendentemente dalla modalità di nascita. Anche la presenza di fratelli o sorelle, l'esposizione agli animali domestici e la localizzazione geografica sono risultati collegati a differenza tra i profili dei microbiomi.

Diabete di tipo 1 nei bambini: il ruolo dei batteri intestinali del microbioma

In un lavoro separato, Curtis Huttenhower del Broad Institute of Mit (Usa) ha analizzato circa 11.000 campioni di feci di 783 bambini per caratterizzare il microbioma intestinale dei bambini che sviluppano diabete di tipo 1. Ebbene, i batteri intestinali dei bambini senza diabete ospitano più geni legati alla fermentazione e alla sintesi degli acidi grassi a catena corta, associati ad un effetto protettivo. Gli autori sottolineano che i lattanti esaminati, per lo più bianchi non ispanici e ad alto rischio di diabete di tipo 1, potrebbero non essere rappresentativi di altre popolazioni. In ogni caso, questi due studi forniscono preziosi dati sul microbioma intestinale infantile.