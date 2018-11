Diabete di tipo 2: 6 segni sulla pelle che sono sintomi di diabete

SINTOMI DIABETE DI TIPO 2: UNA MALATTIA CRONICA NON FACILE DA INDIVIDUARE

Come faccio a sapere se ho il diabete? I sintomi del diabete di tipo 2 non sono sempre facili da individuare perché non necessariamente fanno sentire una persona malata. Il diabete di tipo 2, se non trattato, può portare a gravi complicazioni di salute, come un infarto, quindi è importante riconoscere i sintomi il prima possibile.

QUALI SONO I SINTOMI DEL DIABETE DI TIPO 2: I SEGNI DELLA PELLE CHE INDICANO IL RISCHIO DIABETE

Il prurito della pelle, in particolare il prurito attorno ai genitali, è un sintomo comunemente associato alla condizione del diabete di tipo 2, ma ci sono altri segni sulla pelle di cui diffidare che possono indicare il rischio diabete di tipo 2.

Ma questo non è l'unico sintomo correlato alla pelle, secondo l'American Academy of Dematology. Ecco a seguire i sei segni sulla pelle da notare che potrebbero indicare il rischio diabete

Diabete di tipo 2 sintomi sulla pelle: macchie gialle, rossastre o marroni sulla pelle

Sintomi del diabete di tipo 2 sulla pelle: la condizione della pelle inizia spesso come piccole protuberanze solide che sembrano brufoli, dice l'organizzazione, che aggiunge: "Mentre progredisce, questi protuberanze si trasformano in chiazze di pelle gonfia e dura. Le macchie possono essere gialle, rossastre o marroni. Si può anche notare che la pelle circostante ha un aspetto lucente simile alla porcellana, è possibile vedere i vasi sanguigni, la pelle è pruriginosa e dolorosa e la malattia della pelle avviene attraverso cicli in cui è attiva, inattiva e quindi di nuovo attiva. "

Diabete di tipo 2 sintomi sulla pelle: pelle dura e ispessita

Chi soffre di diabete di tipo 2, secondo l'American Academy of Dematology, potrebbe notare una pelle tesa e cerata sul dorso delle mani, e le dita possono presentare una mobilità più irrigidita. Se il diabete è stato scarsamente controllato per anni, può sembrare di avere dei sassolini nella punta di dita.

Diabete di tipo 2 sintomi sulla pelle: vesciche

Questo sintomi di diabete di tipo 2 è raro, ma l'organizzazione dice che le persone con diabete possono vedere apparire improvvisamente sulla loro pelle delle vesciche. Si potrebbe presentare una grande bolla, un gruppo di vesciche o entrambi. Le bolle tendono a formarsi sulle mani, i piedi, le gambe o gli avambracci e assomigliano alle vesciche che appaiono dopo una grave ustione. A differenza delle bolle che si sviluppano dopo una bruciatura, queste bolle non sono dolorose.

Diabete di tipo 2 sintomi sulla pelle: infezioni della pelle

Le persone che hanno il diabete di tipo 2 tendono ad avere infezioni della pelle. Spiega l'American Academy of Dematology: "Se hai un'infezione alla pelle, noterai uno o più dei seguenti sintomi: pelle calda e gonfia che è dolorosa e pruriginosa e a volte minuscole vesciche, pelle secca e squamosa o fuoriuscita di sostanza bianca che sembra formaggio."

Diabete di tipo 2 sintomi sulla pelle: piaghe e ferite, le ulcere diabetiche

Avere la glicemia alta per lungo tempo può portare a una cattiva circolazione e danni ai nervi. Dice l'American Academy of Dematology : "Potresti averli sviluppati se hai avuto un diabete incontrollato (o mal controllato) per molto tempo. Cattiva circolazione e danni ai nervi possono rendere difficile per il corpo guarire le ferite. Questo è particolarmente vero per i piedi. Queste ferite aperte sono chiamate ulcere diabetiche. "

Diabete di tipo 2 sintomi sulla pelle: tag della pelle

Molte persone affette da diabete di tipo 2 possono presentare delle escrescenze della pelle che pendono da un gambo. Anche se innocue, avere numerose escrescenze sulla pelle può essere un segno della presenza di diabete di tipo 2.