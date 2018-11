Diabete di tipo 2: alimentazione casalinga aiuta a ridurre il rischio diabete

Alimentazione, diabete tipo 2 e alimenti fatti in casa: cosa inserire nella dieta del diabetico

Mangiare alimenti fatti in casa può ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Preferire i cibi casalinghi e la cucina di casa fa bene alla salute, riduce il rischio di sviluppare il diabete tipo 2 oltre a scongiurare l’insorgenza di malattie cardiovascolari e obesità.

Ecco perché nella dieta del diabetico non deve mai mancare un’alimentazione varia che privilegia alimenti della cucina casalinga come le patate dolci, i legumi, le verdure a foglia scura, i frutti di bosco e il caffè.

Diabete di tipo 2 e alimentazione: alimenti fatti in casa per prevenire il diabete. La ricerca americana

E’ quanto confermato da uno studio americano, presentata dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston a Orlando, in Florida in occasione delle Scientific Sessions dell'American Heart Association.

La ricerca ha rilevato che le persone che mangiavano circa due pranzi o due cene fatte in casa ogni giorno - o circa 11-14 pasti a settimana - avevano il 13% di rischio in meno di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a chi mangiava meno di sei pranzi o cene fatti in casa a settimana.

Anche in ufficio, dunque, è meglio portarsi il cibo da casa che andare a mangiare in ristoranti o, peggio ancora, fast food.

Alimentazione per diabetici: quali sono i fattori di rischio per diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari

Quali fattori in particolare predispongono allo sviluppo del diabete di tipo 2 e alle malattie cardiovascolari?

Lo studio ha rilevato che sovrappeso e obesità sono fattori di rischio predominanti per sviluppare malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2.

Mangiare fuori specialmente nei ristoranti delle catena di fast food predispone i bambini ed i giovani ad un aumento di peso corporeo.

Lo stesso studio conferma che mangiare pasti fatti in casa, oltre a ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, è associato ad un minor aumento di peso rilevato negli otto anni successivi allo svolgimento delle ricerche nel campione esaminato.

I ricercatori non hanno fornito numeri specifici sulla quantità degli alimenti fatti in casa da consumare. Una cosa è certa: le persone dovrebbere mangiare ogni settimana la cucina di casa.