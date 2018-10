Diabete di tipo 2, alimentazione: dieta vegana riduce i sintomi

DIABETE DI TIPO 2, ALIMENTAZIONE: DIETA VEGANA ALLEVIA I SINTOMI DIABETE

Diabete di tipo 2 : i ricercatori dicono che una dieta vegana può aiutare ci soffre di diabete a sentirsi più felici e a perdere peso

Le diete a base vegetale controllano i livelli di zucchero nel sangue nel diabete di tipo 2 e riducono la depressione, secondo uno studio

DIABETE DI TIPO 2, CONSIGLI: DIETA VEGANA AIUTA A ABBASSARE I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE

Il 90% dei diabetici soffre di diabete tipo 2 - che è legato a una cattiva alimentazione e all'esercizio fisico

Passare a una dieta vegana potrebbe aiutare le persone con diabete di tipo 2 a sentirsi più felici e a perdere peso, affermano i ricercatori.

Secondo la ricerca, seguire una dieta vegana aiuta a gestire la condizione di diabete , a abbassare la glicemia e a ridurre la depressione.

DIABETE DI TIPO 2, CURA: DIETA VEGANA ABBASSA LA GLICEMIA SENZA FARMACI, LO STUDIO

Gli scienziati che hanno esaminato 11 studi su più di 400 persone con diabete di tipo 2 e hanno rilevato che dopo aver seguito una dieta vegana i diabetici hanno migliorato il benessere e la qualità della vita e ridotto la depressione, che si ritiene sia tre volte più comune nei diabetici.

Le persone che hanno seguita una dieta vegana hanno perso una media di 5,2 kg, rispetto a soli 2,8 kg per quelli non hanno seguito il regime vegetale. In sette studi la glicemia è diminuita di quasi tre volte migliorndo la quantità di vita degli ex non vegani.

I risultati, pubblicati sulla rivista BMJ Open Diabetes Research and Care, suggeriscono che la dieta vegana ha aiutato i pazienti con diabete di tipo 2 a gestire la condizione. In uno studio, il 43% delle persone a dieta era in grado di ridurre anche i farmaci.

DIABETE DI TIPO 2 E DIETA VEGANA

L'autore principale Anastasios Toumpanakis, dell'Università di Londra, ha dichiarato che la dieta vegana ha benefici "fisici e psicologici", aggiungendo: "Le persone hanno segnalato cambiamenti positivi nella gestione e nei sintomi diabete di tipo 2".

Tuttavia la dott.ssa Katarina Kos, un'esperta di diabete dell'Università di Exeter, ha dichiarato: "Una dieta vegana tende ad avere poche calorie - una dieta ipocalorica non vegana potrebbe funzionare altrettanto bene"