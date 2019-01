Diabete di tipo 2 e alimentazione: il miglior cibo contro il diabete NEWS

DIABETE DI TIPO 2, GLICEMIA ALTA COME ABBASSARLA: L’ALIMENTO CONSIGLIATO | DIABETE NEWS

Il DIABETE DI TIPO 2 potrebbe essere evitato effettuando alcune modifiche alla dieta e seguendo uno stile di vita sano che comprenda anche l’attività sportiva. Potresti ridurre il rischio di sintomi del diabete tipo 2 mangiando questo "cibo unico".

DIABETE DI TIPO 2, GLICEMIA ALTA COSA MANGIARE: IL MIGLIOR CIBO PER ABBASSARE I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE |DIABETE DI TIPO 2 COS’È

Il diabete di tipo 2 colpisce un sempre più alto numero di persone. La condizione è causata dal fatto che il pancreas non produce abbastanza insulina ormonale o il corpo non reagisce all'insulina. Senza l'insulina, il corpo è costretto a lottare per convertire lo zucchero nel sangue in energia utilizzabile.

DIABETE DI TIPO 2 E ALIMENTAZIONE, GLICEMIA ALTA COME ABBASSARLA: CAROTE, L’ALIMENTO MIGLIORE CONTRO IL DIABETE | DIABETE NEWS

Potresti evitare i sintomi del diabete mangiando più carote.

Le carote sono un tipo di verdura non amidacea, che potrebbe essere il miglior tipo di cibo per i pazienti diabetici.

Le carote contengono un sacco di vitamine e fibre solubili, che funzionano per abbassare i livelli di zucchero nel sangue.

Mangiare più carote e altre verdure non amidacee potrebbe anche aiutare ad evitare alcune complicazioni del diabete, comprese le malattie cardiache.

DIABETE DI TIPO 2, GLICEMIA ALTA COME ABBASSARLA: LE VERDURE AMIDACEE | DIABETE NEWS

“Ci sono alcuni alimenti che forniscono enormi benefici per la salute per le persone con diabete", ha detto Diabetes.co.uk. "Sono spesso noti come" superfoods del diabete ".

"Le verdure non amidacee sono forse il singolo tipo di cibo migliore per le persone con diabete di tipo 2.

"Contengono molta vitamina A, vitamina C e vitamina K. Le verdure non amidacee sono anche una fonte di fibra solubile, che abbassa i livelli di glucosio nel sangue e riduce i livelli di colesterolo" cattivo".

"Gli studi hanno collegato coerentemente verdure non amidacee per ridurre il rischio di ipertensione, malattie cardiache e cancro.”

L'American Diabetes Association raccomanda di coprire almeno la metà del piatto con verdure non amidacee ai pasti".

Altri tipi di verdure non amidacee includono cavolo, lattuga, spinaci, zucchine, broccoli e funghi.