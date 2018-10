Diabete di tipo 2 e alimentazione: la superbevanda che abbassa la glicemia

DIABETE DI TIPO 2 E ALIMENTAZIONE: SUPERBEVANDA FA ABBASSARE I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE CON PRODOTTI NATURALI

Diabete di tipo 2: come abbassare il diabete potrebbe essere più semplice di quanto si creda. Un grande aiuto infatti per diminuire i rischi del diabete viene da una buona dieta e alcuni cambiamenti nello stile di vita. Si può ridurre il rischio di alti livelli di zucchero nel sangue dopo aver mangiato un pasto sostanzioso bevendo una tazza di questa bevanda "fantastica"

DIABETE COS’È

Il diabete è una condizione comune che colpisce milioni di persone. Circa il 90% di tutti i casi è causato dal diabete di tipo 2.

Il diabete tipo 2 è causato dal fatto che il pancreas non produce abbastanza insulina ormonale o il corpo non reagisce all'insulina.

È possibile ridurre il rischio di glicemia alta apportando alcune piccole modifiche nella dieta.

DIABETE DI TIPO 2 E ALIMENTAZIONE: ECCO LASUPERBEVANDA CHE NON DEVE MANCARE NELLA DIETA DEL DIABETICO TIPO 2 PER ABBASSARE LA GLICEMIA SENZA FARMACI

Diabete tipo 2, dieta: gli scienziati hanno affermato che bere un bicchierino di aceto di mele dopo cena potrebbe ridurre significativamente la i livelli di zucchero nel sangue.

L’aceto di mele potrebbe prevenire picchi di zucchero nel sangue dopo aver mangiato un pasto abbondante ricco di amido. Solo 20 g di aceto di mele sono sufficienti per ottenere l'effetto desiderato diminuendo il rischio di picchi glicemici.

ACETO DI MELE, BENEFICI NELLA CURA DEL DIABETE DI TIPO 2

L’aceto di mele funziona migliorando la sensibilità all'insulina, che rende le cellule più reattive all'insulina, ha aggiunto gli scienziati.

Il Diabetes Council ha dichiarato: "L'aceto di mele è stato a lungo un rimedio naturale preferito per uno straordinario numero di disturbi. Contiene acido acetico, vitamine, minerali, amminoacidi, polifenoli e altri tipi di acidi. Le prove stanno iniziando ad accumularsi per almeno alcuni usi dell'aceto di mele. Molti professionisti raccomandano, tuttavia, di utilizzare solo l'aceto di mele "madre" e non tutti i prodotti di aceto di mele filtrati.”

"Ricerche recenti hanno indicato che l'aceto di mele può ridurre significativamente i livelli di zucchero nel sangue dopo un pasto ricco di amido o un pasto ad alto indice glicemico, ma non dopo un pasto a basso indice glicemico.”

"Altre ricerche hanno indicato che l'aceto di mele può diminuire il valore di A1c quando viene usato regolarmente. Questo effetto sembra essere vero sia nel diabete di tipo 2 che nel diabete di tipo 1 ".

DIABETE DI TIPO 2 CONSIGLI: ACETO DI MELE PER ABBASSARE LA GLICEMIA NEL SANGUE

L'assunzione di aceto di mele prima di andare a letto potrebbe anche abbassare i livelli di zucchero nel sangue la mattina seguente, ha aggiunto.

Il modo migliore per prendere l'aceto di mele è come una bevanda, ha dichiarato The Diabetes Council: aggiungere in circa 180 ml di acqua da uno a due cucchiaini di aceto di mele per tre o quattro volte al giorno