Diabete di tipo 2 e alimentazione, rischio diabete: la bevanda da evitare

DIABETE DI TIPO 2: CONSIGLI PER RIDURRE IL RISCHIO DIABETE

Diabete di tipo 2 news: le bevande gassate peggiorano il diabete rispetto ad altri alimenti zuccherini, dice lo studio

Consumare troppe bibite gassate può influire negativamente sulla salute. In effetti, potrebbe aumentare il rischio diabete di tipo 2 più di altri alimenti zuccherini, secondo un nuovo rapporto.

DIABETE DI TIPO 2 DIETA ALIMENTARE: EVITARE LE BEVANDE GASSATE PER RIDURRE IL RISCHIO DIABETE, LO STUDIO

Diabete di tipo 2 novità: i ricercatori del St. Michael's Hospital e della Toronto University in Canada hanno recentemente condotto uno studio, pubblicato sul British Medical Journal, per determinare in che modo i diversi alimenti zuccherini influenzano i livelli di glucosio nel sangue.

Per fare ciò, hanno esaminato 155 studi precedenti sull'argomento. Dopo aver analizzato i risultati, hanno scoperto che la maggior parte degli alimenti che contengono naturalmente zuccheri fruttosi, come verdura, frutta e succo naturale di frutta, non influenzano i livelli di zucchero nel sangue. Tuttavia, gli alimenti con aggiunta di glucosio, come le bevande analcoliche, i cereali per la colazione, i prodotti da forno e i dolci, hanno effetti dannosi.

Il team ha affermato che gli alimenti che aggiungono energia "povera di nutrienti" alla dieta, specialmente le bevande zuccherate, possono essere particolarmente dannose aumentando il rischio del diabete di tipo 2.

"Questi risultati potrebbero aiutare a guidare le raccomandazioni sulle fonti di fruttosio nella prevenzione e nella gestione del diabete", ha detto l'autore principale John Sievenpiper in una dichiarazione. "Ma sono ancora necessari studi di alta qualità."