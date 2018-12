Diabete di tipo 2 e alimentazione: bevanda da evitare per ridurre la glicemia

DIABETE DI TIPO 2: LA BEVANDA DA EVITARE PER PREVENIRE L’AUMENTO DELLA GLICEMIA - DIABETE NEWS

Il diabete di tipo 2 può essere controllato apportando alcune modifiche all’alimentazione. Anche se non è necessario evitare completamente tutti i cibi e le bevande contenenti zucchero, ridurre una bevanda popolare può contribuire a mantenere bassi i livelli di zucchero nel sangue.

DIABETE DI TIPO 2 COS’È

Il diabete di tipo 2 è il tipo di diabete più comune ed è una condizione in cui c'è troppo zucchero nel sangue.

DIABETE TIPO 2 CURA

Le persone col diabete di tipo 2 possono assumere farmaci per controllarlo, ma è anche essenziale per garantire uno stile di vita sano e seguire una dieta equilibrata .

È importante tenere il diabete sotto controllo, poiché se il diabete non viene curato può portare a complicazioni di salute che coinvolgono cuore, nervi, piedi, occhi e reni.

DIABETE DI TIPO 2 CONSIGLI: LA BEVANDA DA EVITARE PER RIDURRE I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE - DIABETE NEWS

Diabete di tipo 2: contrariamente a quanto molti pensano, avere il diabete non significa che non si possa consumare affatto zucchero, ma è importante ridurlo.

Mentre la frutta è una parte essenziale di una dieta equilibrata, e il succo di frutta può contribuire, poiché ricco di zuccheri, può contribuire a aumentare i livelli di zucchero nel sangue, aggravando la condizione del diabete

"Il succo di frutta contiene una grande quantità di zucchero che aumenta i livelli di zucchero nel sangue molto rapidamente", ha dichiarato il noto sito inglese specializzato nella cura del diabete diabetes.co.uk.

"Pertanto, le persone con diabete di solito dovrebbero evitare di bere succo di frutta."

Mezzo litro di succo di frutta contiene più di 30 g di zucchero, che è superiore alla dose giornaliera consigliata. Una volta che il frutto viene trasformato in succo, si perde anche molta della fibra trovata nel frutto, rimuovendo un elemento importante di una dieta equilibrata. Inoltre, il succo di frutta contiene più calorie rispetto all'intero frutto, il che può anche aumentare il rischio di sviluppare complicanze legate al diabete.

Un bicchiere da 250 ml di succo d'arancia non zuccherato contiene in genere circa 100 calorie, contro 60 calorie in un'arancia effettiva.

Gli esperti di salute consigliano quindi di mangiare l'intero frutto piuttosto che il succo di frutta.

DIABETE DI TIPO 2 CONSIGLI PER MANTENERE BASSI I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE: LA BEVANDA DA EVITARE IN CASO DI DIABETE

Secondo diabetes.co.uk., ricerche recenti suggeriscono anche che il consumo regolare di succo di frutta può aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 in primo luogo.

Questo perché il fruttosio - lo zucchero presente nel succo di frutta - può causare problemi al fegato se viene consumato in quantità eccessive.

Se il fegato è sopraffatto dal fruttosio, può portare al diabete di tipo 2 e al fegato grasso non alcolico.

Sull'indice glicemico, il succo d'arancia oscilla tra 66 e 76 su una scala di 100, rendendolo una bevanda ad alto indice glicemico.

L'indice glicemico viene utilizzato per riflettere l'impatto di determinati alimenti sui livelli di zucchero nel sangue. "I cibi e le bevande IG sono da evitare dalle persone con diabete nella maggior parte delle circostanze", dice diabetes.co.uk.

Il succo di frutta è una buona fonte di nutrienti e vitamine, ma i professionisti della salute consigliano di assumere frutta intera o verdura.