Diabete di tipo 2 e alimentazione: il legume contro il rischio diabete NEWS

DIABETE DI TIPO 2 E ALIMENTAZIONE

Il diabete di tipo 2 può essere controllato seguendo una dieta compatibile con il diabete a basso contenuto di zuccheri e calorie, ma la ricerca ha anche dimostrato che l'aggiunta di determinati alimenti alla vostra dieta può anche aiutare a migliorare i livelli di zucchero nel sangue. I legumi si sono rivelati utili per le persone con diabete, con un particolare legume che può essere considerato la star dei legumi per combattere il rischio di alti livelli di zucchero nel sangue.

DIABETE COS’È

Il diabete è una condizione in cui il livello di zucchero nel sangue è troppo alto. Per le persone con diabete di tipo 2, questo è dovuto al fatto che il loro corpo non produce abbastanza insulina o perché le cellule del corpo la respingono. L'insulina è necessaria per controllare il livello di zucchero nel sangue e trasferirlo alle cellule per essere trasformato in energia. Se l'insulina non è in grado di farlo, troppo zucchero rimarrà nel sangue, il che può portare a serie complicazioni di salute al cuore, reni, nervi, occhi e piedi.

DIABETE CURA

Le persone con diabete di tipo 2 possono controllare la condizione riducendo lo zucchero nel sangue e mantenendo il numero di calorie che consumano sotto controllo. Questo perché il sovrappeso aumenta il rischio di complicazioni associate al diabete.

Ma oltre a ridurre i cibi malsani, il diabete può essere controllato aggiungendo determinati alimenti alla vostra dieta contenente proprietà favorevoli alla glicemia e all'insulino-resistenza.

DIABETE DI TIPO 2 E ALIMENTAZIONE: ECCO IL LEGUME CHE NON DEVE MANCARE NELLA DIETA DEL DIABETICO TIPO 2 PER ABBASSARE LA GLICEMIA SENZA FARMACI | DIABETE NEWS

Secondo la dietologa inglese Juliette Kellow , un tipo di cibo che fa bene alle persone con diabete sono i legumi come fagioli, ceci, lenticchie e piselli secchi.

In uno studio, è stato trovato che il consumo regolare di grandi quantità di legumi migliora il controllo della glicemia il che li rende ideali per le persone con diabete di tipo 2.

Un altro ampio studio ha rilevato che le donne che mangiavano più elevate quantità di legumi, riducevano il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 di quasi un quarto.

DIABETE DI TIPO 2 CONSIGLI: ECCO IL LEGUME PER ABBASSARE LA GLICEMIA | DIABETE NEWS

Tutti i tipi di legumi hanno una serie di benefici per la salute, secondo la Kellow, che mette in evidenza i fagioli come particolarmente utili per il diabete.

"I fagioli nani sono la star tra i legumi per il loro alto contenuto di fibre, che è importante per la gestione del peso e consigliati a chi soffre di diabete di tipo 2, in più sono ricchi di antiossidanti", ha detto il dietista.

Tutti i fagioli sono ricchi di nutrienti, ma le varietà in scatola sono un po' meno nutrienti rispetto alle versioni essiccate. Se usi gli legumi in scatola, scegli quelli in acqua senza aggiunta di zucchero o sale.

Kellow consiglia a tutte le persone di includere legumi nella loro dieta, sia se hanno il diabete o meno.

"Le buone assunzioni di legumi sono legate a una serie di benefici per la salute, riducendo il rischio di molti problemi legati all'età, tra cui le malattie cardiache e il diabete di tipo 2", ha affermato Kellow, che prosegue "Sono anche un ottimo alimento per perdere peso e un'eccellente fonte di nutrienti per tutti".