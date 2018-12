Diabete di tipo 2: il diabete tipo 2 è una delle cause dell’impotenza

CONSEGUENZE DIABETE NON CURATO: IL DIABET E DI TIPO 2 CAUSA IMPOTENZA

Il diabete di tipo 2 aumenta significativamente il rischio di impotenza, i ricercatori lo hanno dimostrato.

Un importante studio condotto dalle università di Exeter e Oxford ha dimostrato in modo convincente che il diabete di tipo 2 è una causa di disfunzione erettile.

IL DIABETE DI TIPO 2 CAUSA IMPOTENZA

I ricercatori hanno esaminato i dati sulla salute di oltre 220.000 uomini e hanno dimostrato che una predisposizione genetica al diabete di tipo 2 è legata a problemi di erezione.

Ma hanno sottolineato che solo perché alcune persone sono geneticamente predisposte a contrarre il diabete, ciò non significa che questo sia il loro destino inevitabile.

Quindi, se gli uomini migliorano il loro stile di vita – facendo più esercizio e mangiando meglio - possono evitare il diabete e avere anche una vita sessuale funzionante.

E col tempo, i ricercatori ritengono che i farmaci antidiabetici comuni potrebbero essere "riproposti" come trattamenti per l'impotenza.

La dottoressa Anna Murray, ricercatrice dell'Università di Exeter Medical School, ha dichiarato: "La disfunzione erettile colpisce almeno un uomo su cinque con più di 60 anni, e finora si sapeva poco della sua causa. il nostro lavoro riecheggia le recenti scoperte secondo le quali la causa può essere genetica e va oltre. Abbiamo scoperto che una predisposizione genetica al diabete di tipo 2 è legata alla disfunzione erettile. Ciò potrebbe significare che se le persone possono ridurre il rischio di diabete attraverso stili di vita più sani, possono anche evitare di sviluppare disfunzione erettile".

DIABETE CONSEGUENZE SESSUALI: IL DIABETE DI TIPO 2 È UNA DELLE CAUSE DELL’IMPOTENZA

Il diabete è già di per sé un enorme problema di salute - mettendo a rischio i reni, il cuore, gli occhi e il cervello.

Ma il nuovo studio, pubblicato sull'American Journal of Human Genetics, dimostra che la condizione ha anche un impatto importante sulla vita sessuale degli uomini.

Le ditte mediche hanno a lungo sfidato a trovare diversi modi per curare la disfunzione erettile, sapendo che ci sono delle fortune da fare per coloro che riescono a trovare un trattamento efficace.

Il ricercatore professor Michael Holmes, dell'Università di Oxford, ha dichiarato: "La nostra scoperta è importante in quanto il diabete è prevenibile e in effetti ora è possibile ottenere una" remissione "dal diabete con la perdita di peso, come illustrato nei recenti studi clinici.

DIABETE CONSEGUENZE SESSUALI: IL DIABETE CAUSA l’IMPOTENZA, LO STUDIO

I ricercatori hanno dimostrato il legame usando una tecnica chiamata "randomizzazione mendeliana".

Per il DNA di ogni uomo hanno cercato geni legati al diabete di tipo 2 e poi hanno esaminato quali di questi geni erano anche collegati alla disfunzione erettile.

Se un gene è associato ad entrambi, fornisce una forte evidenza che questo fattore di rischio causa effettivamente la malattia, piuttosto che essere semplicemente collegato ad esso.

I ricercatori hanno usato questa tecnica per 224.000 uomini, dimostrando che l'insulino-resistenza e l'ipertensione arteriosa che sono una caratteristica del diabete causano anche la disfunzione erettile.

Hanno scritto: "Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare la misura in cui i farmaci usati nel trattamento del diabete di tipo 2 potrebbero essere riproposti per il trattamento della disfunzione erettile".