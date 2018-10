Diabete di tipo 2, mangiare mandorle aiuta a prevenire la malattia. Studi

Diabete di tipo 2, l’alimentazione a base di mandorle per combattere diabete di tipo 2

Mangiare mandorle aiuta a prevenire il diabete di tipo 2. Il consumo di mandorle quando è associato ad uno stile di vita sano ed equilibrato, e' particolarmente raccomandato per il profilo nutrizionale che deve essere basso per indice glicemico e ricco di nutrienti, incluse proteine che combattono la fame (6g/28 g), fibre alimentari che saziano (4 g/28 g), grassi buoni e vitamine e sali minerali come la vitamina E (7,3 mg/28 g), magnesio (76 mg/28 g) e potassio (210 mg/28 g).

Diabete e alimentazione: diabete di tipo 2 e dieta con le mandorle. Dieta contro il diabete: il primo studio

Uno studio, pubblicato sul 'Journal of Metabolic Syndrome and Related Disorders', ha preso in esame un campione di indiani asiatici con diabete di tipo 2 e livelli di colesterolo alti. La ricerca dimostra che sostituire il 20% delle calorie con mandorle intere crude, le quali fanno parte della cultura alimentare indiana, in una dieta ben bilanciata, migliora significativamente i parametri della salute del cuore legati al diabete di tipo 2, inclusi circonferenza vita, rapporto vita-altezza, colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo LDL, proteina C-reattiva ed emoglobina A1c.

Dieta con le mandorle per prevenire il diabete di tipo 2. Dieta contro il diabete: il secondo studio

Un altro studio, pubblicato su Nutrition & Metabolism, si e' basato su partecipanti cinesi con diabete di tipo 2, che seguivano una dieta sana per il cuore, e ha valutato l'effetto dell'aggiunta di 60 grammi di mandorle al giorno sul mantenimento dei livelli di zucchero nel sangue e sui fattori di rischio di malattie cardiovascolari.

La dieta con le mandorle offriva complessivamente una qualità nutrizionale migliore, ma nessuna dieta - con mandorle o senza - ha migliorato la condizione dello zucchero nel sangue o i fattori di rischio cardiovascolare, come ci si aspettava.

Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che in un sottoinsieme di pazienti con diabete di tipo 2 piuttosto ben controllato, la dieta con le mandorle abbassava il livello di glucosio sierico a digiuno (che misura i livelli di zucchero nel sangue dopo il digiuno) del 6% e l'emoglobina A1c, che misura i livelli medi di zucchero nel sangue in un periodo dai due ai tre mesi, del 3%. Questi risultati suggeriscono che includere mandorle in una dieta sana può aiutare a migliorare i livelli di zucchero nel sangue a lungo termine nelle persone con diabete di tipo 2 ben controllato.