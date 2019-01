Diabete di tipo 2: problemi sessuali sintomi della glicemia alta. DIABETE NEWS

DIABETE DI TIPO 2 COS’È

Il diabete di tipo 2 è una condizione comune che causa un aumento dei livelli di zucchero nel sangue (glucosio) di una persona. Se non trattata, la condizione può trasformarsi in problemi di salute più gravi come il danno ai nervi e le malattie cardiovascolari.

DIABETE DI TIPO 2 SINTOMI DELLA GLICEMIA ALTA | DIABETE NEWS

I sintomi del diabete di tipo 2 possono non essere riconosciuti per molti anni e possono anche essere scambiati per condizioni di salute meno gravi. Riconoscere i sintomi del diabete tipo 2 il prima possibile può prevenire complicazioni potenzialmente letali. Una nuova ricerca ha rivelato un problema durante il sesso potrebbe essere un sintomo della condizione.

DIABETE DI TIPO 2 SINTOMI: DIABETE DISFUNZIONE ERETTILE DEBOLE | DIABETE NEWS

Uno dei sintomi più noti del diabete di tipo 2 è la minzione frequente. Ma ora una nuova ricerca ha suggerito che il diabete di tipo 2 può essere una causa di disfunzione erettile .

"La disfunzione erettile colpisce almeno uno su cinque uomini sopra i 60 anni, ma sta diventando sempre più comune negli uomini più giovani, ed è ora una complicazione riconosciuta del diabete di tipo 2", afferma la dott.ssa inglese Sarah Brewer, autrice del libro “Natural approches to diabetes”

Ha spiegato: "Avere un costante aumentato dei livelli di glucosio nel sangue può danneggiare i rivestimenti delle arterie, portando ad aterosclerosi (inspessimento delle arterie), che influisce sui cambiamenti del flusso sanguigno necessari per raggiungere e mantenere l'erezione. I livelli di glucosio alti possono anche danneggiare i nervi autonomi che regolano i riflessi sessuali e possono contribuire alle difficoltà erettili.

DIABETE DI TIPO 2 E IMPOTENZA SONO LEGATI: IL NUOVO STUDIO | DIABETE NEWS

Una nuova ricerca pubblicata sul American Journal of Human Genetics, che ha coinvolto 220.000 uomini, suggerisce anche che avere una predisposizione genetica al diabete di tipo 2 può, di per sé, causare disfunzione erettile. Il colpevole più probabile è l'ereditarietà dei geni che aumentano la resistenza all'insulina e / o la pressione arteriosa sistolica. Sorprendentemente, la ricerca non ha confermato un legame tra disfunzione erettile e geni associati all'obesità.

I ricercatori coinvolti nello studio sperano che le loro analisi genetiche identificheranno nuovi bersagli terapeutici per la disfunzione erettile e mostreranno quale media è più propensa a rispondere a quale approccio. Inoltre suggeriscono che gli uomini a rischio di diabete di tipo 2 potrebbero essere in grado di ridurre il rischio di sviluppare sia il diabete di tipo 2 che la disfunzione erettile seguendo una dieta e uno stile di vita sano.