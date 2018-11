Diabete di tipo 2 sintomi: 3 segnali insoliti che indicano il rischio diabete

DIABETE DI TIPO 2 SINTOMI

Come capire se si ha il diabete? I sintomi del diabete di tipo 2 possono essere difficili da rilevare in quanto non necessariamente procurano dolore. Ma essere consapevoli di tutti i segni che preludono al rischio diabete può aiutare a evitare gravi complicazioni di salute. Ci sono tre segni insoliti che non si associano necessariamente alla condizione del diabete di tipo 2 ma che in realtà sono fattori di rischio diabete tipo 2.

QUALI SONO I SINTOMI DEL DIABETE DI TIPO 2? TRE SEGNALI SOTTOVALUTATI PER CAPIRE SE SI HA IL DIABETE

Diabete di tipo due sintomi: perdita dell’udito

Alcuni dei sintomi più comuni del diabete di tipo 2 sono aumento di sete, esigenza di urinare più del solito e visione offuscata . Tuttavia esistono alcuni sintomi del diabete meno comuni, ma altrettanto indicativi del rischio diabete

Gli esperti di salute e i medici ricercatori hanno discusso del possibile legame tra diabete e perdita dell’udito già dagli anni '60 ei primi tentativi di stabilire un'associazione come questa non erano molto convincenti. Ma negli ultimi anni ci sono state crescenti prove che suggeriscono che il diabete contribuisce alla perdita dell'udito.

Quindi, come fa il diabete a causare la perdita dell'udito?

L'esperto di diabete dice che mentre è sconosciuto esattamente perché la perdita dell'udito è più comune tra le persone con diabete, gli studi autoptici di pazienti diabetici suggeriscono che l'associazione è causata da neuropatia (danno ai nervi).

I ricercatori ritengono che i livelli elevati di glicemia possano portare alla perdita dell'udito, influenzando la fornitura di sangue o ossigeno ai minuscoli nervi e vasi sanguigni dell'orecchio interno. Nel tempo, i nervi e i vasi sanguigni si danneggiano, influenzando la capacità della persona di ascoltare.

Diabete di tipo due sintomi: malattie gengivali

Le persone con diabete hanno un aumentato rischio di sviluppare malattie gengivali. Livelli di glicemia gestiti male possono causare danni ai nervi, ai vasi sanguigni, al cuore, ai reni, agli occhi e ai piedi. Allo stesso modo, anche le gengive possono essere colpite.

Poiché i livelli elevati di zucchero nel sangue portano a danni ai vasi sanguigni, questo riduce l'apporto di ossigeno e nutrimento alle gengive, rendendo più probabili le infezioni delle gengive e delle ossa.

I livelli di zucchero nel sangue incontrollati possono far salire i livelli di glucosio nella saliva e questo crea un terreno fertile per i batteri, aumentando il rischio di malattie gengivali e carie dentaria.

Una grave malattia gengivale può quindi influenzare negativamente il controllo della glicemia e aumentare le probabilità che si verifichino complicazioni del diabete.

Diabete di tipo due sintomi: sonnolenza diurna

Nelle scoperte presentate nel 2016 alla riunione annuale dell'Associazione europea per lo studio della malattia, è stato rivelato che le persone che hanno avuto sonnellini diurni più lunghi di un'ora presentavano il 45% in più di probabilità di avere il diabete di tipo 2 che manifestavano una minore sonnolenza diurna

Gli autori dello studio hanno aggiunto che è improbabile che il sonnellino durante il giorno sia cusato effettivamente dal diabete. Ma hanno detto che potrebbe essere un campanello di allarme di un problema di salute di fondo, come la privazione del sonno o la depressione, che sono tutte condizioni associate ad un aumentato rischio di diabete.