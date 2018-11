Diabete di tipo 2 sintomi: il tuo alito ha questo odore? Sei a rischio diabete

DIABETE DI TIPO 2 SINTOMI

I sintomi del diabete di tipo 2 comprendono perdita di peso inspiegabile, sensazione di stanchezza e necessità di urinare più del normale. Ma potresti anche essere a rischio di alti livelli di zucchero nel sangue se il tuo alito ha un odore così. Scopri se sei a rischio diabete di tipo 2?

DIABETE DI TIPO 2 COS’È

Il diabete è una condizione comune che colpisce milioni di persone.Circa il 90% di tutti i casi di diabete sono causati dal diabete di tipo 2 , quando il pancreas non produce abbastanza insulina o il corpo non reagisce all'insulina.

I sintomi più comuni del diabete includono tagli o ferite che richiedono più tempo per guarire rispetto alla normale visione offuscata e all'estrema fatica.

Ma potresti anche essere a rischio di problemi di alti livelli di zucchero nel sangue se soffri di alitosi.

SINTOMI DEL DIABETE DI TIPO 2: ALITOSI

L'alitosi cattivo, o alitosi, potrebbe essere collegata al diabete, ha avvertito il sito Web Diabetes.co.uk. L’alitosi infatti è causata dall’eccesso di glucosio nella saliva dei pazienti, che fornisce cibo per i batteri in bocca. Questo, di per sé, può causare l'alito cattivo, ma può anche portare a un accumulo di placca dentale.

Le cause dell'alitosi sono di ampia portata, ma la condizione è spesso legata alla scarsa rimozione della placca dentale. I batteri della placca, che vivono tra i denti e sulla superficie della lingua, digeriscono il glucosio o le particelle di cibo, quindi rilasciano gas maleodoranti.

DIABETE SINTOMI: CHETOACIDOSI DIABETICA, QUANDO L'ALITO ODORA DI PERA

In alcuni casi, l'alito dei pazienti diabetici può anche avere odore fruttato, simile a quello del profumo di pera. L'odore è causato da una condizione nota come chetoacidosi diabetica - in cui il corpo brucia grassi invece di glucosio, quando c'è poca insulina nel sangue. I chetoni si formano quindi come un prodotto di scarto, il che rende il respiro odoroso di pera. La Chetoacidosi diabetica è più frequentemente presente nel diabete di tipo 1 ma è anche un sintomo del diabete di tipo 2