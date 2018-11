Diabete, i falsi miti sull’alimentazione dei diabetici: ecco la dieta corretta

Dieta dei diabetici: cosa può mangiare il diabetico di tipo 2 e di tipo 1

I falsi miti sull'alimentazione delle persone che soffrono di diabete di tipo 2 o di tipo 1 sono molti ma non tutti sanno che anche un diabetico può e deve seguire un'alimentazione del tutto normale, sovrapponibile a quella di una persona sana. Gli esperti puntualizzano che sarebbe più corretto affermare che chi soffre di diabete, pur seguendo un’alimentazione normale, deve avere alcune accortezze.

Tre sono i grandi falsi miti che riguardano la dieta e lo stile alimentare delle persone con diabete o glicemia alta:

La cioccolata fa male ai diabetici

Proibiti i dolci

Dieta ferrea se si è diabetici



Questi alcuni dei falsi miti sull'alimentazione delle persone con diabete, smontati nel corso di un incontro a Roma, organizzato da Roche Diabetes Care Italy per i pazienti a cui in Italia è stato impiantato un innovativo, minuscolo sensore impiantato sottocute che controlla in modo continuativo i valori di glucosio nel sangue.

Dieta, alimentazione per diabetici: come deve mangiare il diabetico di tipo 2 e di tipo 1

Seppur con qualche accortezza, è possibile seguire un’alimentazione normale.

Ma ecco, nello specifico, quali accortezze deve tenere chi soffre di diabete di tipo 2 e di diabete di tipo 1:

cioccolato sì, ma meglio fondente

no al cioccolato per correggere le ipoglicemie

pastasciutta sì, ma nelle dosi raccomandate

carboidrati sì, anche dolci, ma meglio se integrali

verdure e pesce azzurro a volontà

frutta sì, preferibilmente più acerba, con attenzione per uva, banane, cachi e fichi

moderato consumo di proteine animali

preferibile l'eliminazione di bevande zuccherine, tranne in caso di ipoglicemia

Diabete e glicemia: come ridurre il rischio di episodi di ipoglicemia o di iperglicemia. L’importanza del controllo glicemico

L'obiettivo primario di chi soffre di diabete è raggiungere il controllo metabolico ottimale, ossia un valore di glicemia entro un target definito con il proprio medico, che è il modo migliore per ridurre anche il rischio di episodi di ipoglicemia o di iperglicemia.

Grazie alla tecnologia esistono ormai molti strumenti in grado di misurare in modo accurato i livelli di glicemia e di migliorare la qualità di vita dei pazienti diabetici.

"Il buon controllo glicemico è fondamentale per la prevenzione delle complicanze del diabete e degli scompensi metabolici acuti, per questo le persone con diabete necessitano di un'attenta e costante misurazione della glicemia attraverso sistemi che devono essere precisi e affidabili", commenta Concetta Irace, professore associato di Scienze tecniche applicate alla medicina all'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.