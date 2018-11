Diabete: in Italia 5 milioni di malati di diabete ma un milione non lo sa

Diabete diagnosi: nuovi casi di diabete in Italia ma non 1 milione di persone non sa di averlo

Rischio diabete : la prevalenza del diabete in Italia, come riporta il rapporto Arno Diabete del 2017, è quasi raddoppiata e attualmente è del 6,34 per cento su scala nazionale.

In Italia, gli esperti stimano che i casi di diabete non riconosciuto rappresentino il 20 per cento del totale. In pratica un caso di diabete su 5 sarebbe non diagnosticato e non riconosciuto e questo porta le stime di prevalenza di questa condizione nel nostro Paese all'8 per cento circa. Una percentuale che equivale ad una popolazione di 4 milioni di persone con diabete in Italia ai quali aggiungere 1 milione di diabetici che ignorano la loro condizione.

Diabete di tipo 2: la prevalenza del diabete tipo 2 aumenta con l’età. A rischio diabete un anziano su cinque

La prevalenza del diabete di tipo 2 aumenta tuttavia con l'aumentare dell'età, così che dopo i 70 anni supera il 20 per cento. In pratica un anziano su 5 è affetto da diabete di tipo 2.

Il costo complessivo per il monitoraggio e la cura di queste persone è il doppio dei soggetti non diabetici: si stima che in media sia di 2.900 euro contro 1.300 euro.

"Per combattere questo finora inarrestabile aumento dei casi di diabete - afferma Francesco Purrello, presidente della SID – bisogna iniziare dai principali fattori responsabili di questa epidemia: sedentarietà e alimentazione scorretta ".

Diabete e alimentazione: iniziative per combattere i casi di diabete. La Giornata mondiale del diabete 2018

Oltre all’iniziativa della 'Sugar Tax', sono necessarie iniziative che investano i vari campi della prevenzione, dall'alimentazione sana ed equilibrata, alla lotta alla sedentarietà, alla promozione dell'attività fisica.

Un ruolo importante, secondo la SID, può averlo la famiglia puntando proprio sul più piccolo nucleo sociale per sensibilizzare anche attraverso un concorso fotografico su Instagram.

Infine, bisogna segnalare che la giornata mondiale del diabete 2018 (GMD 2018) prevede diverse iniziative in tutte le città d’Italia anche per il periodo che va dal 5 al 18 novembre 2018. Con lo slogan 'Diabetes concerns every family', ovvero il diabete riguarda ogni famiglia, la giornata mondiale del dibete 2018 si terrà il 14 novembre. Previste visite e controlli gratuiti in diversi centri d’Italia.