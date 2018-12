Diabete News: sovrappeso in pubertà aumenta rischio diabete tipo 2 da adulti

DIABETE CAUSE: IL SOVRAPPESO IN PUBERTÀ AUMENTA IL RISCHIO DIABETE DI TIPO 2 IN ETÀ ADULTA | DIABETE NEWS

Diabete news: quando i ragazzi accumulano molto peso in pubertà potrebbero aumentare il rischio di sviluppare il diabete decenni più tardi, suggerisce uno studio svedese pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

RISCHIO DIABETE TIPO 2: GIOVANI IN SOVRAPPESO PIÙ A RISCHIO DIABETE DI TIPO 2 DA ADULTI, LO STUDIO | DIABETE NEWS

Ricerca diabete: gli studiosi hanno esaminato le misurazioni dell'indice di massa corporea (BMI) su 36.176 uomini quando avevano 8 anni e quando avevano 20 anni, poi hanno seguito gli uomini attraverso i registri sanitari dall'età di 30 anni per una media di quasi trent'anni. Durante questo periodo, 1.777 uomini hanno sviluppato il diabete.

Gli uomini che erano in sovrappeso da bambini ma non durante la pubertà non avevano più probabilità di sviluppare il diabete in età adulta rispetto a quelli che mantenevano un peso sano durante l'infanzia, Ma gli uomini che sono diventati in sovrappeso durante la pubertà avevano più di quattro volte la probabilità di sviluppare il diabete prima dei 55 anni e più del doppio delle probabilità di sviluppare il diabete dopo i 55 rispetto agli uomini che non erano mai stati sovrappeso da giovani.

Dunque, secondo lo studio, il cambiamento di stato del peso attraverso la pubertà ha conferito un rischio indipendente e più elevato rispetto al semplice avere un alto indice di massa corporea durante l'infanzia.

Nell'attuale studio, i ricercatori si sono concentrati sul rischio del diabete di tipo 2, la forma più comune della malattia, che è legata all'obesità e all'invecchiamento e si verifica quando il corpo non può utilizzare correttamente o produrre abbastanza insulina ormonale per convertire lo zucchero nel sangue in energia. Il diabete di tipo 2 può portare a complicazioni come cecità, insufficienza renale, danni ai nervi e amputazioni.

"Non sappiamo quali siano i meccanismi alla base di questa associazione", ha detto l'autrice senior dello studio Dr. Jenny Kindblom dell'Università di Göteborg.

Ricerche precedenti suggeriscono che la transizione ad un alto indice di massa corporea durante la pubertà può essere associata allo sviluppo di quello che è noto come tessuto adiposo viscerale o grasso in eccesso intorno alla sezione mediana, ha detto Kindblom. Questo a sua volta è stato collegato a un aumento del rischio diabete.

DIABETE DI TIPO 2: IL SOVRAPPESO DA GIOVANI AUMENTA IL RISCHIO DIABETE DA ADULTI | RICERCA DIABETE NEWS

I risultati del presente studio sul diabete offrono nuove prove che i genitori devono tenere d'occhio l'aumento di peso durante l'infanzia e l'adolescenza per aiutare i bambini a mantenere un peso sano e ridurre al minimo il rischio di sviluppare il diabete.

I bambini devono iniziare a seguire sane abitudini alimentari (mangiare più verdure, meno grassi saturi e meno calorie in generale) e regolare esercizio fisico (per costringere il corpo a bruciare più calorie).

Diabete di tipo 2 consigli: scopri i 10 alimenti da evitare per diminuire il rischio diabete