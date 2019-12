Diabete: nuovo farmaco semaglutide di ultima generazione arriva in Italia

Diabete cure: il nuovo farmaco semaglutide Novo Nordisk arriva in Italia. E' efficace nel ridurre la glicemia alta e le complicanze dovute al diabete - Salute e benessere

Il diabete è un problema comune a 450 milioni di milioni di persone del mondo, di cui ben 3,5 milioni solo in Italia. Questa patologia è caratterizzata da un eccesso di glucosio nel sangue dovuto a un non corretto funzionamento dell'insulina. Il diabete di tipo 2 è spesso associato a complicanze croniche come la retinopatia, piede diabetico e un aumento del rischio di incorrere in malattie cardiovascolari. Chi soffre di diabete deve seguire una dieta particolare per gestire i sintomi della malattia. Oggi, per i malati di diabete italiani è finalmente arrivato un nuovo farmaco anti-diabete che ne migliorerà sensibilmente la qualità della vita.

Diabete cure: semaglutide Novo Nordisk è riborsato dal Sistema Sanitario Nazionale

In Italia è arrivato un nuovo farmaco chiamato semaglutide prodotto da Novo Nordisk. Il medicinale simula l'azione di un ormone umanO che viene prodotto dall'intestino quando avviene l'ingestione di cibo e permette nello stesso tempo di controllare i picchi di glicemia alta e la perdita di peso oltre a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. La semaglutide è rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale e può essere prescritto da un medico diabetologo. La somministrazione avviene una volta a settimana indipendentemente dai pasti tramite un'iniezione.

Diabete cure: semaglutide Novo Nordisk utile nel combattere glicemia alta, perdita di peso e malattie cardiovascolari

La semaglutide di Novo Nordisk rispetto agli altri farmaci anti-diabete, afferma all'Ansa Agostino Consoli, professore di Endocrinologia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara, si è dimostrato più efficace nel "controllo della glicemia, del peso corporeo e benefici per il cuore, riducendo così il rischio di complicanze del diabete".