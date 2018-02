Diabete e parodontite: diabetici più a rischio, attenzione all’igiene orale

Diabete e parodontite: i diabetici devono stare attenti alle infezioni del cavo orale. Lo studio

Uno studio dell'Università di Barcellona, pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Periodontology, ha rivelato che le persone che hanno gravi infiammazioni gengivali sono più esposte a sviluppare la malattia del diabete. La parodontite è una patologia che attacca ossa e tessuti molli che fanno da sostegno ai dente.

La ricerca è stata condotta su 90 pazienti affetti dalla malattia del diabete di tipo 2 i quali sono stati sottoposti a trattamenti per migliorare la salute orale per sei mesi.

Diabete e parodontite: la cura del diabete con l’igiene orale. Gli effetti



Il trattamento delle infezioni della bocca migliora lo stato glicemico e i livelli di emoglobina glicata ed è molto importante che la salute orale di questi pazienti sia sempre monitorata. I diabeti sarebbero più esposti a contrarre le parodontiti ma, seguendo una buona salute orale, anche i livelli glicemici migliorano.

Diabete e parodontiti: la salute della bocca e dei denti. Le altre malattie

La scarsa salute orale sarebbe anche associata ad altre malattie sistemiche, all’insorgenza di alcuni tipi di cancro e a disturbi metabolici. Ecco perché è bene mantenere i denti e la bocca sempre puliti ed agire tempestivamente quando è in corso un’infezione gengivale.