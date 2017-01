Diabete, Ritiro farmaco Metformina Mylan Generics. FARMACO DIABETE, i lotti

Diabete, Ritiro farmaco Metformina Mylan Generics. FARMACO DIABETE, ecco i lotti

Diabete, l’Aifa ovvero l’Agenzia italiana del farmaco ha dato l'ok al ritiro dal mercato alcuni lotti della specialità medicinale Metformina Mylan Generics della ditta Mylan Spa nelle seguenti confezioni ovvero: METFORMINA MY*30CPR RIV METFORMINA MY*60CPR RIV 1000MG-AIC 039846175.



DIABETE, Ritiro immediato farmaco Metformina Mylan Generics in compresse: ecco i lotti interessati



L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) comunica di aver avallato il ritiro volontario da parte dell’azienda titolare dell’AIC di METFORMINA MYLAN GENERICS compresse, nei diversi dosaggi, lotti specificati nel provvedimento in allegato. Il ritiro è cautelativo, non è collegato a problematiche di sicurezza o di efficacia ed è stato emanato a seguito di un’ispezione effettuata dall’autorità portoghese (Infarmed) presso l’officina di produzione del medicinale in India che ha evidenziato la non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) del sito produttivo. Al momento nella Rete di Farmacovigilanza non risultano segnalazioni di reazioni avverse a carico dei medicinali in questioni che possano essere correlate ai difetti di qualità riscontrati dall’agenzia portoghese.



Ecco i medicinali ritirati: METFORMINA MYLAN GENERICS 500 mg 30 compresse rivestite con film AIC 039846023 MET METFORMINA MYLAN GENERICS 850 mg 30 compresse rivestite con film AIC 039846086 METFORMINA MYLAN GENERICS 1000 mg 60 compresse rivestite con film AIC 039846175 lotti in allegato, della ditta Mylan SpA, sita in Milano, viale dell’Innovazione, 3.



DIABETE, FARMACO RITIRATO PER CAUTELA



Farmaco diabete ritirato per ragioni cautelative. Non problematiche di sicurezza o di efficacia ed è stato emanato a seguito di un’ispezione effettuata dall’autorità portoghese (Infarmed) presso l’officina di produzione del medicinale in India che ha evidenziato la non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione (Gmp) del sito produttivo. Nlla Rete di Farmacovigilanza non risultano segnalazioni di reazioni avverse a carico dei medicinali in questione che possano essere correlate ai difetti di qualità riscontrati dall’agenzia portoghese.



FARMACO RITIRATO PER DIABETE 2



METFORMINA MYLAN GENERICS è utilizzato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, nei pazienti in sovrappeso quando il regime alimentare e l’esercizio fisico da soli non danno risultati per un controllo adeguato della glicemia. I lotti in questione non potranno essere utilizzati e la ditta Mylan dovrà assicurarne l’avvenuto ritiro entro 48 ore dalla ricezione del provvedimento.