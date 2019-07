Diabete, sintomi iniziali e precoci: ecco come riconoscerlo

Diabete, i sintomi iniziali per riconoscerlo: alcuni segnali permettono di accorgersi della malattia

Il diabete è una malattia di cui molte persone soffrono inconsapevolmente, a causa della mancanza di segnali. Esistono però dei sintomi iniziali da non trascurare, perché permettono di accorgersi del problema.

Diabete, le tipologie: diabete di tipo 1, di tipo 2 e diabete gestazionale

Il diabete comporta un aumento dei livelli di glucosio nel sangue per un calo della quantità o dell’efficacia dell’insulina. L’insulina è infatti l’ormone che controlla la glicemia nel sangue.

Esistono tre tipi di diabete: il diabete di tipo 1, chiamato anche “insulino dipendente”, il diabete di tipo 2, detto anche “non insulino dipendente” ed il diabete gestazionale, legato alla gravidanza.

Diabete, come riconoscerlo: ecco i sintomi iniziali

Il diabete non dà segnali esterni evidenti, dunque molte persone si accorgono di esserne soggette solo quando fanno degli esami oppure in caso di ricovero. Ecco però alcuni sintomi iniziali che consentono di accorgersi della malattia. In particolare vi sono 6 segnali da non trascurare.

Diabete, sintomi iniziali: prurito alla pelle, ai piedi, alle gambe, alle caviglie

In alcuni casi, il diabete si manifesta con un prurito sulla pelle. Alcune complicanze del diabete possono infatti causare prurito ai piedi, alle gambe e alle caviglie. Questo fastidio può verificarsi in un periodo di eccesso di assunzione di zucchero.

Diabete, la disfunzione erettile è uno dei sintomi

Tra i sintomi insoliti del diabete di tipo 2, quello più comune, vi è anche la disfunzione erettile. Secondo uno studio condotto nell’Università di Oxford e di Exeter, gli uomini diabetici hanno una probabilità due o tre volte maggiore di sviluppare la disfunzione erettile. La ricerca è stata condotta su 220mila uomini.

“La disfunzione erettile colpisce almeno uno uomo su cinque con più di 60 anni e fino ad ora si sapeva poco della sua causa. Se le persone riuscissero a ridurre il rischio di diabete attraverso stili di vita più sani, potrebbero anche evitare di sviluppare la disfunzione erettile” ha spiegato la ricercatrice Anna Murray.

Diabete, i sintomi precoci che consentono di riconoscerlo

Ci si può accorgere di avere il diabete anche tramite altri sintomi che non vanno sottovalutati. Ecco altri segnali: sete intensa, necessità di urinare spesso, stanchezza, scurimento nelle pieghe del corpo, fra cui ascelle, inguine e collo.